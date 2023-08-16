8/17 China Scan 參與中國A股行情

北京│設機器人產業基金 規模人民幣百億

北京發布新規指出，將設立人民幣（下同）100億元規模的機器人產業基金，首期規模不低於20億元，支持創新團隊孵化、技術成果轉化、企業併購重組和發展壯大。新規強調，將為機器人企業做好上市服務，並擴大機器人企業金融信貸支持。

上海│與蘇州聯動 開展數位人民幣試點

大陸發改委16日公布「推動虹橋國際開放樞紐進一步提升能級的若干政策措施」。措施提出，支持上海、蘇州聯動開展數位人民幣試點，推動創新場景開放和應用互聯互通。另外，還允許虹橋商務區的跨國企業可率先試點本外幣一體化資金池，擁有更多匯兌自主權。

浙江│全省廣告業百強名單 出爐

浙江16日公布「全省廣告業100強」和「全省數字廣告業100強」名單，杭州阿里媽媽軟件服務、浙江巨量引擎網絡科技、利歐聚合廣告位居前三名。此外，百強中有13家企業的廣告業務收入超過人民幣（下同）10億元，總額達685.14億元，占百強企業總收入的84.41％。

香港│老化嚴重 估2046年長者占36％

香港統計處公布數據顯示，香港人口在連續下跌三年後回升2.1％至749.8萬人，淨移入人口大增逾17萬，占總人口的2.3％。但是當地出生率低和人口老化問題嚴重，預計至2046年時65歲或以上長者倍增至總人口的36％，即每三人就有多於一人是長者。

廣東│首條中低速磁浮線 貫通

位於清遠市的磁浮旅遊專線鋪軌施工現場，隨著中鐵11局將最後一塊10公尺磁浮軌排完成鋪設在長隆特大橋，廣東首條中低速磁浮線：清遠磁浮旅遊專線軌道全部鋪設完成，全線軌道正式貫通。該路線全長8.1公里，列車最高運行時速120公里，實現廣清城際銀盞站與長隆主題公園快速通達。

山西│推動預製菜 培育20家示範企業

山西近日公布意見，提出到2025年，全省預製菜加工銷售收入超過人民幣（下同）350億元，建設十個產值超過1億元預製菜產業鏈，培育20個預製菜示範企業等。發展重點以健康食品、功能食品為主。

內蒙古│包頭發展稀土 擴大廢料回收

第15屆中國包頭稀土產業論壇16日在包頭市開幕，來自產官學界1,800多人齊聚一堂。包頭市委書記丁繡峰表示，要鞏固世界最大稀土原料供應基地的地位，到2025年形成20萬噸以上冶煉分離、6.5萬噸廢料回收規模，稀土上游產業產值達到人民幣500億元以上。

大陸金融帳赤字 快速增長

大陸資本外流情況持續嚴峻，據外管局公布的國際收支顯示，從去年初起，金融帳就呈現赤字，且規模持續擴大，今年第一季的金融帳赤字仍高達763億美元。金融帳赤字，代表一國的直接投資、證券投資、衍生性金融商品及其他投資等項目餘額等合計後呈現負數，顯示外資加速流出。