8/17 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│福特等底特律三大車廠 勞協談不攏

美國汽車工人工會（UAW）15日宣布，與底特律三大車廠通用、福特和Stellantis的勞資協商陷入僵局，將於下周啟動授權罷工表決程序。UAW官員說，這不代表罷工一定會發生，要視未來幾周的談判進展而定，三大車廠與勞方的合約將於9月14日到期。

加拿大│7月CPI年增3.3％ 超出市場預期

統計局15日公布7月消費者物價指數（CPI）年增3.3％，不僅高於6月的2.8％，也超出市場預期的年增3％。6月消費端通膨率是兩年多來首度回到央行1到3％的目標區間，不料僅是曇花一現，而通膨再度超標也將讓央行陷入兩難，央行的政策目標是壓制通膨，但又不希望貨幣政策過度緊縮。

新加坡│率先全球 公布發行穩定幣監管框架

新加坡金管局（MAS）15日公布發行穩定幣的監管框架，成為全球祭出穩定幣監管法規的先驅。發行人須符合價值穩定性、資本、按面值贖回、資訊揭露等關鍵要求，包括發行人在贖回請求提出後五個工作天內，將穩定幣的面值資金退還持有人，以及向用戶適當揭露儲備資產審計結果等資訊。

挪威│主權財富基金 上半年收益達10％

挪威規模1.4兆美元的主權財富基金上半年報酬率達10％，相當於利得1.5兆挪威克朗（約1,423.3億美元），主要受惠股市火熱和挪威克朗貶值。管理該主權基金的挪威央行投資管理局（NBIM）表示，截至6月底止，基金市值達15.299兆挪威克朗。

英國│RWE北海風力渦輪機失火 人員均安

RWE Offshore Wind公司一座北海風力渦輪機15日發生起火事故，所有人員均安全撤離。該設施位在英格蘭大雅茅斯鎮（Great Yarmouth）的沙洲，為Scroby Sands離岸風力發電廠設施之一，該座發電廠的產能為60千瓩（MW）。

以色列│AI新創Vesttoo挨告 在美聲請破產保護

以色列AI新創公司Vesttoo 14日在美國聲請破產保護，原因是其一客戶保險巨頭怡安（Aon）旗下的White Rock上周提告該公司，並要求凍結其資產與銀行帳戶，指控Vesttoo提供來自第三方機構、總額超過20億美元的虛假信用狀。美國聯邦調查局與數州保險主管機關已針對此事展開調查。

紐西蘭│宣布現金利率持平在5.5％ 暗示續升息

紐西蘭央行16日宣布現金利率持平在5.5％，並預期要到2025年才會開始降息，另暗示再度升息可能。消息一出，紐西蘭元由貶轉升，上揚0.2％至0.5961美元。此決議與市場預期相符，路透調查29位經濟學家看法，全數認為紐國央行將連續第二次會議將現金利率停留在14年高點。