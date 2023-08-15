8/16 China Scan 參與中國A股行情

阿里巴巴 打造北京+杭州雙總部

大陸電商龍頭阿里巴巴布局動作頻頻，天眼查App顯示，近日杭州宜六發發電子商務有限公司成立，註冊資本人民幣50萬元，經營範圍含互聯網銷售、電子產品銷售、軟體發展、智慧控制系統集成等。

北京朝陽區日前剛發布，阿里巴巴北京總部園區項目的工程已進入裝飾裝修階段，預計今年10月完工，2024年初將有超過1.9萬人入駐，將作為阿里巴巴打造的「北京+杭州」雙總部之一。（李書良）

騰訊音樂 Q2淨利潤年增51.6％

騰訊音樂公布2023年第二季財報顯示，截至2023年6月30日，公司總收入為人民幣（下同）72.9億元，年增5.5％。公司權益持有人應占淨利潤為13億元，年增51.6％。

騰訊音樂執行董事長彭迦信表示，公司主動採取服務提升和風控管理措施完善用戶體驗，預計為下半年社交娛樂服務收入帶來壓力。

港股騰訊音樂15日收盤報港幣24.05元，漲幅為2.1％，該股年內至今累跌26％。（楊晴安）

科大訊飛 攜華為推訊飛星火一體機

大陸AI語音龍頭科大訊飛於15日的訊飛星火認知大模型V2.0升級發布會上宣布，將與華為聯手推出訊飛星火一體機。科大訊飛董事長劉慶峰表示，訊飛星火一體機將使得所有企業更方便、更自主、更安全可控的私有化部署大模型能力。

A股上市的科大訊飛15日收盤報人民幣（下同）64元，漲幅為0.03％，在AI產業帶動下，該股年內已累計上漲超過86％。公司表示，預計訊飛星火大模型V2.0將於10月全面超越ChatGPT。（楊晴安）

韋爾股份 H1淨利暴跌9成

受行業需求低迷、積極去化高庫存等因素影響，大陸IC設計業龍頭韋爾股份14日晚間公布的2023年上半年業績相當慘澹。報告顯示，上半年營收為人民幣（下同）88.58億元，年減19.99％；淨利潤為1.53億元，年減93.25％；若扣除非經常性損益，實則淨虧損7,896.13萬元。

這是韋爾股份自2017年上市、自2014年有公開業績記錄以來首次出現虧損，儘管該公司在7月中旬已預告業績不佳，但數據之差依舊讓投資人跌破眼鏡，這與其在2021年頂峰時逾40億元的淨利潤相比，可說是天壤之別。

韋爾股份解釋，業績不佳主要受到地緣政治及宏觀經濟形勢的持續影響，下游需求低迷、拖累營收下滑。此外，去化供應鏈高庫存過程中出現供過於求，致使部分產品價格承壓，毛利率因此大幅下降。（黃欣）

百度 合資汽車品牌改名極越科技

百度與吉利聯手推出的汽車品牌集度汽車正式改名，雙方近日合資成立杭州極越科技，原本集度汽車官網現已正式成為極越汽車機器人官網。

在大陸工信部14日公布的車輛生產相關公告顯示，吉利汽車的產品系列「極越01」位列其中，代表獲得生產資格，有望在下半年成為該品牌首款發表車型。

此舉象徵百度與吉利重塑合作模式，百度持股較多（55％）的集度公司在幕後提供AI與智慧駕駛等技術能力，吉利持股較多（65％）的極越科技負責汽車生產製造。

界面新聞指出，可能因工信部去年的通知對汽車生產資格有相關的要求，而集度沒有生產資格，所以雙方有此次合作轉變。當前模式也很難再描述是「百度造車」，百度掌握的集度更像是Tier1供應商，只是專門服務吉利與極越。（楊日興）

陸7月用電量 年增6.5％

大陸能源局最新數據顯示，今年7月份，大陸用電量8,888億千瓦時，年增6.5％。若以產業看，農林漁牧的第一產業139億千瓦時，年增14％；包含製造業、採礦業等第二產業用電量5,383億千瓦時，年增5.7％。服務業的第三產業用電量1,735億千瓦時，年增9.6％。

尿素期貨 漲逾3％ 短期估偏強運行

大陸尿素期貨15日收漲3.41％至每噸人民幣2,152元。光大期貨分析，在出口量超預期情況下，中下游可能擴大原料採購量，預計尿素期貨價格短期仍以偏強運行為主。（蘇崇愷）