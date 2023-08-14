8/15 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│中醫藥服務出口 將回疫前水準

黑龍江省數據指出，隨著對俄電子簽證開放，愈來愈多的外籍患者來黑龍江進行中醫診療，當地中醫藥服務出口有望恢復到疫情前水平。今年來黑龍江持續與產學合作推動中醫藥服務出口，5月再與俄羅斯哈巴羅夫斯克搭建中俄醫學合作平台，拓寬中醫藥服貿管道。

北京│阿里巴巴總部 10月完工

阿里巴巴集團將有「北京＋杭州」雙總部，其北京總部園區工程進入裝潢階段，預計10月完工，2024年初將有超過1.9萬人在此研發辦公、召開會議和接受培訓。該園區將引入阿里健康、數位媒體與娛樂等業務。

上海│台商捐贈救災物資 逾人民幣千萬

杜蘇芮颱風日前侵襲大陸多地，為協助北京、天津、河北等地賑災，上海台商紛紛捐贈物資，截至14日，捐贈物資及現金總額已超過人民幣1,000萬元。

浙江│杭州亞運9/23舉行 門票開賣

杭州亞運會將於9月23日至10月8日舉行，8月14日門票開啟即時銷售，此次銷售上架共21個項目、252個售票場次，可根據公布的場館座席圖（除部分專案外）自主選擇座位。下周起還將有35個項目陸續上架。另據杭州文旅大數據預測，亞運會期間，杭州將迎接外地遊客逾2,000萬人次。

陝西│空港廣電絲路電商產業園 啟動

陝西布局數位經濟與臨空經濟，近日在西咸新區空港新城舉辦陝西空港廣電絲路電商產業園啟動儀式，該項目將整合引入省內外平台經濟、電商領域、供應鏈等領域的領軍企業，打造涵蓋電商直播各生態領域和環節的電商產業群。

湖南│上半年新能源車產量 占全國一成

湖南擁有長沙比亞迪、北汽株洲、中車電動、吉利汽車等12家新能源汽車整車生產企業，是大陸重要新能源汽車生產基地。數據顯示，上半年湖南新能源汽車產量40.2萬輛，年增169.2％。全大陸新能源汽車產量378.8萬輛，年增42.4％。湖南新能源車產量占全國總產量10.6％。

新疆│霍爾果斯出口汽車 快速增長

新疆霍爾果斯口岸在精簡查驗流程、合併查驗環節下，大幅提高通關效率，也帶動該口岸商品車出口快速增長。據統計，今年截至8月14日，經霍爾果斯口岸出口商品車達6.02萬輛，年增長115.9％，成為新疆外貿的新亮點。

大陸信用債 發行規模回溫

隨著官方簡化企業債、公司債的審批流程，大陸信用債發行規模有所回升。外媒統計顯示，2023年上半年大陸境內信用債發行量約為人民幣（下同）8.25兆元，發行規模及發行債券數量與2022年同期相比均有提升。此外，商業銀行同業存單上半年度發行量超過13兆元，較去年同期上漲15％。