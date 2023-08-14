8/15 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│馬祖大戰破局？祖克柏批馬斯克沒當真

Meta執行長祖克柏13日發文嗆特斯拉執行長馬斯克一再找理由拒不赴戰感到不滿，指對方不是推說要進行手術，就是要求從鐵籠戰改在祖克柏自家後院打一場練習賽，根本沒當真乾脆就算了。這讓馬祖大戰最後可能不了了之。

美國│電影《芭比》蟬聯北美票房四周冠軍

票房網站Boxofficemojo統計《芭比》上周末北美票房進帳3,370萬美元而蟬聯四周冠軍。其7月21日上映以來，美加票房5.26億美元，全球票房累計近11.84億美元，為今年來全球票房第二名，僅次於《超級瑪利歐兄弟電影版》。

韓國│SK電訊砸1億美元 投資AI新創

電信巨擘SK電訊（SK Telecom）13日宣布對人工智慧（AI）新創公司Anthropic投資1億美元強化其AI業務，包括聯手研發以全球電信為導向的多種主要語言模式和建立AI平台。Anthropic重要投資人包括谷歌和Spark Capital。

紐西蘭│新冠防疫限制 今起全面取消

衛生部長維羅爾14日宣布，從15日起確診者不必隔離7天，民眾在醫療院所不必戴口罩。雖然確診數持續增加，但沒去年疫情高峰期嚴重，加上群體免疫，因此可安全地取消剩下防疫規定。紐國曾是全球防疫限制最嚴格國家之一。

印尼│7月貿易盈餘 恐跌40％

路透調查預估15日公布7月貿易盈餘，因全球貿易持續疲弱，可能年跌40％至25.3億美元，低於6月34.6億美元。去年全球大宗商品行情大好，帶動印尼貿易盈餘大增。但煤、棕櫚油和鎳等價格走低，其今年來出口金額趨勢往下。

義大利│梅洛尼：將為課暴利稅負全責

總理梅洛尼14日表示，上周針對銀行業做出課徵一次性的40％暴利稅，雖然是敏感問題，但強調這是必須要做的正確事情，全是她自己所做的決定，因此她會為此措施「負全責」。該稅被抨擊會破壞金融市場其領導政府的信賴。

英國│通膨壓力增 雇主願為員工加薪5％

人力發展協會（CIPD）6月初到7月初之間調查，在通膨增加勞動市場調薪壓力，和政府要為包括教師和醫師等加薪逾6％等情況下，受訪雇主預期未來一年為員工加薪5％，並愈來愈願意提出更高的待遇，去挽留被對手挖角的員工。