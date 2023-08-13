8/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

巴拿馬│乾旱影響 貨輪通行運河單日上限14艘

巴拿馬運河乾旱日益嚴重，運河管理局被迫實施更多通行限制，包括自8月8日至21日將大型貨輪Panamax通行數量上限從每日23艘調降至14艘。外媒報導，截至8月11日為止在巴拿馬運河口等候通行的船隻數量仍有154艘，等候時間最長需要21天，恐將繼續影響全球供應鏈。

美國│拜登擬邀傑克森入白宮經濟顧問委員會

外媒報導，美國總統拜登打算延攬美國西北大學經濟學教授傑克森（C. Kirabo Jackson）加入白宮經濟顧問委員會。由於傑克森多年來號召政府擴大教育領域的公共支出，因此外界推測公共教育可能是拜登在明年總統大選主打的政見之一。白宮經濟顧問委員會共有三名成員，由總統提名但無須通過參議院表決。

義大利│「馬祖戰」開打 官方證實已與馬斯克討論

「馬祖戰」將在何處開打備受關注，特斯拉CEO馬斯克先前透露將選在義大利「史詩級地點」進行這場格鬥賽，義國文化部長Gennaro Sangiulian也證實已與馬斯克進行討論，但並未提到比賽時間或地點，只表示應該不會在羅馬舉行。

義大利 │追查流失古文物有成 美共歸還266件

義大利政府表示，美國已歸還共266件古代文物，其中部分物品價值數千萬歐元，包括古羅馬硬幣、鑲嵌畫與伊特魯里亞（Etruscan）花瓶等。這批古物先前遭到掠奪與竊盜，後來轉賣給美國博物館與私人收藏家。義大利長期致力於追查遭掠奪的古文物。

韓國│對日貿易逆差 連兩月超越中國

根據韓國產業通商資源部發布報告指出，6、7兩月韓國對日本貿易逆差分別為17.8億與15.3億美元，均高出對中國貿易逆差的13億與12.7億美元，這也導致日本在這連續兩個月份已經超越中國，成為韓國第二大貿易逆差國，僅次中東地區。

土耳其│政策抗漲 暫停橄欖油出口

由於歐洲氣候乾旱，導致全球橄欖油產量銳減，並推升該食用油價格急升。總計今年6月以來，土耳其橄欖油價格已經翻漲1倍。為避免國內市場價格持續上漲，該國貿易部已宣布將暫停散裝與桶裝橄欖油出口直到11月。

英國│勞工重返辦公室 專家憂女性工時下滑

英國國家統計局（ONS）數據顯示，英國勞工工作時數重返疫前水平，主因在於混合辦公模式令女性工時較疫前增加近5％。但分析師與專家警告，企業實施重返辦公室政策、降低工作彈性，可能導致女性好不容易提高的工時再次下滑，連帶對於經濟帶來負面衝擊。