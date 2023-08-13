8/14 China Scan 參與中國A股行情

江蘇│蘇州醫保耗材自付標準 下調

蘇州近期調整基本醫療保險醫用耗材支付政策，共涉及158個產品、且多數為精細手術所需的高單價耗材，金額普遍超過人民幣（下同）5萬元。政策調整後，先行自付比例由30％降至20％，以心臟瓣膜來說，自付額從17萬元大幅降至4萬多元。

安徽│蕪湖首批文旅消費券 成效佳

蕪湖於7月28日至9月30日，分四批發放總額人民幣（下同）500萬元的文旅惠民消費券。消費券第一輪發放期間，帶動直接消費總額651.9萬元，蕪湖線上旅遊預訂人次較2019年同期增長89.7％，交易額較2019年同期增長157.9％。

上海│推進5G近海覆蓋和融合應用

上海近日公布最新5G網路行動計畫，規劃到2024年底，要顯著提升5G網路近海覆蓋和融合應用的深度和廣度。內容包括構建陸海空天一體化海洋網路、推動海洋5G應用創新、開展海洋5G應用安全風險評估、加強海洋5G應用安全保障。

廣東│大灣區挺房市 H1推逾30條措施

據初步統計，今年1～6月粵港澳大灣區九個城市先後推出超過30條房市優化政策，包括公積金支持、降低頭期款比例、鬆綁限購和購房補貼等。但政策頻出的同時，市場卻陷入濃厚觀望氣氛，拖累大灣區房市整體復甦動能不足。

新疆│亞歐商品貿易博覽 烏魯木齊登場

「2023（中國）亞歐商品貿易博覽會」將於8月17日至21日在新疆烏魯木齊舉辦。展場共達7萬平方公尺，參展企業共計1,300餘家，其中包括25家世界500強企業。參展大型企業、品牌企業家數為歷屆之最。

四川│鋰礦勘查權拍天價 升值1,317倍

儘管當前大陸鋰價下跌，但鋰礦熱度依然不減。四川馬律康市加達鋰礦勘查探礦許可權近日競拍時掀起「搶礦大戰」，截至13日凌晨59分塵埃落定，其報價次數多達1.13萬次，最終成交價人民幣42億元，較初期拍價升值1,317倍，誇張天價引市場熱議。

重慶│加快優勢特色農業培育

重慶將實施農產品加工能力提升等六大工程加快優勢特色產業培育，按照計畫，今年將新培育年銷售收入上億元的農業龍頭企業30家以上，力爭到2027年，農產品加工業總產值達人民幣（下同）6,500億元，培育年銷售收入上億元的農業龍頭企業650家以上。

A股公司 掀起回購潮

近期愈來愈多A股上市公司先後公布回購計畫以提振市場信心。Wind統計顯示，今年至8月11日，已有863家上市公司實施回購方案，合計回購規模達人民幣728億元。進入7月以來，醫藥生物、電腦、交通運輸等三行業的回購金額居前，市場預期這輪回購潮還會持續一段時間。