8/11 China Scan 參與中國A股行情

北京│中心城區共享單車 啟動治理行動

北京近日啟動互聯網租賃自行車停車專項治理「百日行動」，以中心城區和通州區為整治重點，期間各共享單車營運企業將加快車輛更新置換進度，實現高精度定位技術車輛數量達到30％，並採取限制騎行、差異化收費等必要的信用管理措施。

甘肅│谷神星一號遙七運載火箭 發射成功

8月10日12時03分，谷神星一號遙七運載火箭在酒泉衛星發射中心成功發射升空，將搭載的西光壹號01星等7顆衛星順利送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。這次任務是谷神星一號運載火箭第7次飛行。

湖南│擴大徵才企業 貸款條件可放寬

湖南近日通知，提出18條措施穩定和擴大就業崗位。明確延續實施失業保險穩崗返還、技能提升補貼政策，引導企業不裁員、少裁員，並鼓勵金融機構擴大對吸納就業人數多的實體經濟、勞動密集型小微企業的金融支持，在貸款額度、利率定價等方面給予適當傾斜。

香港│未來科學大獎 16日揭曉

有「中國諾貝爾獎」之稱的未來科學大獎首次於香港舉行，將於16日公布獲獎者，且於10月14日至17日將會舉辦未來科學大獎周。未來科學大獎設有「生命科學獎」、「物質科學獎」及「數學與計算機科學獎」三大獎項，單項獎金為100萬元美金。

福建│新增兩處商漁船碰撞警示區

福建近日新增兩處商漁船碰撞高風險警示區，分別位於東引島東南、烏坵嶼西南方向海域。由於商船航路與漁船作業水域重疊，商漁船通航密度大等因素，通航商船噸位大、航速快、慣性大，若發生商漁船碰撞事故，易對漁船造成重大經濟損失和人員傷亡。

浙江│市場經營主體總數 突破1,000萬戶

浙江10日頒發第1,000萬張營業執照，意味著浙江市場經營主體突破千萬戶。浙江市場監管局登記註冊處表示，從數據來看，市場信心預期增強，新登記市場經營主體明顯增長，存量市場經營主體註銷放緩。2023年以來新登記市場經營主體116.68萬戶，年增22.42％。

上海│浦東破獲「職業騙薪」集團

上海浦東警方近日出動百餘名警力，抓獲108名犯罪嫌疑人組成的「職業騙薪」團夥，透過同時入職尋多家銷售或融資類公司，在試用期卻經常不見蹤影，企業欲將其辭退，則依合約要求支付其餘薪水，涉案金額逾人民幣（下同）8,000萬元。

A股IPO融資金額 下降

Wind統計顯示，今年7月，滬深京三大交易所資本市場IPO首發募資人民幣（下同）390.42億元，較上月下降17.81％。今年截至7月31日，合計募集資金2,478.71億元，相比去年同期規模有所下降。從上市地點來看，科創板、創業板合計的募資金額占比高達77％，表現搶眼。