8/10 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國》蘋果iOS 17作業系統重大更新

蘋果公司即將發布的iOS 17作業系統包括許多新功能。該公司在測試版中將「結束通話」的按鈕從螢幕中間移至右下方，以避免消費者不小心誤觸按鈕導致電話掛斷的情況。這是蘋果多年來最大更新之一。

美國》ESPN聯手Penn Entertainment 大賺運彩財

迪士尼旗下的ESPN頻道8日宣布與美國博彩公司Penn Entertainment達成總值20億美元的合作協議，允許後者今秋將旗下運彩平台改名為ESPN Bet。Penn將支付ESPN15億美元現金並提供5億美元認股權證。此消息激勵Penn8日盤後股價一度大漲20％。

美國》腦機介面新創公司Neuralink D輪募資2.8億美元

全球首富馬斯克與學者共同成立的腦機介面新創公司Neuralink宣布，在D輪募資取得2.8億美元資金，由PayPal共同創辦人蒂爾（Peter Thiel）旗下的創投基金Founders Fund領銜投資。Neuralink已獲美國食品藥物管理局（FDA）許可，將於今年首度展開人體臨床試驗。

日本》晶片短缺趨緩 本田汽車上季淨利激增

受惠於晶片短缺問題趨緩，本田汽車9日公布上季營收達4.625兆日圓，較去年同期成長21％，淨利更激增至3,630.7億日圓，較去年同期的1,492.2億日圓暴增逾一倍，同時遠優於市場預期。本田重申全年汽車銷量與財測目標不變，營收估達18.2兆日圓，年增7.6％，淨利目標為8,000億日圓，年增23％。

韓國》7月總就業人口成長放緩

統計局9日公布韓國7月總就業人口達2,868萬人，雖較去年同期增加21.1萬人，但增數已連四個月縮減，並創下29個月來最低增數，經季調後的失業率也從6月的2.6％，上升至2.8％，創半年來新高，顯示就業市場有惡化跡象。此外，勞動力高齡化趨勢加快，7月份60歲以上勞動人口就大增29.8萬人。

荷蘭》荷蘭銀行第二季淨利、營利 優預期

拜高利率環境所賜，荷蘭銀行（ABN Amro）第二季淨利與營業利益皆優於預期。上季淨利年增83％，達8.7億歐元（約9.53億美元），超越市場預估的5.47億歐元。營業利益年增18％，至22.2億歐元，亦高於預期的21.6億歐元。

墨西哥》7月CPI增幅放緩 月增0.48％

國家統計局9日公布7月消費者物價指數（CPI）月增0.48％，較去年同期則揚升4.79％，增幅均較6月放緩，該月CPI年增率達5.06％。扣除能源與農產品後的核心CPI則分別月增0.39％與年增6.64％。生鮮蔬果與服務價格分別年增7.14％與5.24％，但能源價格較去年同期大跌7.82％。