8/10 China Scan 參與中國A股行情

北京│杜蘇芮挾暴雨 近129萬人受災

北京市9日舉行防汛救災工作記者會表示，受颱風杜蘇芮影響，近日北京遭遇歷史罕見特大暴雨，全市平均降雨量達331毫米，多地測量數值破紀錄。洪患共造成近129萬人受災、5.9萬間房屋倒塌，截至8月8日24時，北京市因災死亡33人。

山東│推三年方案 打造世界級港口群

山東近日推出「世界級港口群建設三年行動方案（2023-2025年）」，宣示將加快建設安全便捷、智慧綠色、經濟高效、支撐有力、融合開放的「世界級港口群」。到2025年，沿海港口貨物吞吐量突破20億噸、貨櫃吞吐量突破4,000萬標準箱。

上海│科研人員成果 擬賦予所有權

上海市科委等七部門公布「上海市科技成果轉化創新改革試點實施方案」，將實施科技成果產權制度改革，賦予科研人員職務科技成果全部或部分所有權。其中，職務科技成果長期使用權不低於十年，由其單獨或與其他單位共同實施該項科技成果轉化。

浙江│七座城市 H1經濟成長逾7％

大陸長三角41市上半年經濟運行情況已經全部出爐。除上海外，浙江是長三角唯一一個比全國5.5％增速還高的的省份，年增6.8％。不僅如此，浙江一共有七座城市上半年增率破7％，這一數據也是排名長三角第一。該省增速最快的是依然是舟山市，達到8.4％。

福建│刺激文旅消費 推出十大措施

福建為刺激文旅消費，近日頒布十條具體措施，當中包括舉辦文旅促消費活動、提升文化場館消費功能、鼓勵創排精品旅遊演藝、引導金融支持文旅消費、執行好帶薪休假制度等。福建也拓展文旅消費新空間，轄區內五個試點城市將率先舉辦文旅促消費活動。

廣東│上半年遊戲類投訴案 大增58％

廣東省各級消委會在上半年受理遊戲類投訴案多達23,576件，占投訴總量的12.91％，年增長58.08％。廣東省消委會近期也就未成年人遊戲充值監督問題，約談對多家大型網路遊戲公司、軟體平台企業，要求重視未成年人消費者權益保護。

四川│網紅景點水位上漲 多人罹難

四川網紅打卡景點雅安雨城區魚鱗壩在9日因為水位上漲，有逾十名遊客在拍照時被沖走，傳至少七人遇難，當地公安、消防等部門正持續開展搜救。當地民眾表示，魚鱗壩平日水位不高，前來遊玩拍照打卡的人較多，但在8日雅安曾發布山洪災害氣象風險預警。

外資布局大陸債市 悄然回溫

中央結算公司統計顯示，至6月底，境外投資者的債券託管規模為人民幣（下同）2兆9,406億元，已連續第二個月回升。從外資持有的債券類型來看，國債規模達2兆1,457億元，占其持倉總量的73％。其次為政策性金融債，持有規模為7,173億元，託管占比為24％。