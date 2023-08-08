8/9 China Scan 參與中國A股行情

甘肅│多地達重旱以上 未來一周難降雨

蘭州中心氣象台8日上午發出乾旱黃色預警，根據最新監測，金昌、武威、蘭州、白銀等市大部地方及張掖市山丹縣、民樂縣等地氣象乾旱已達重旱以上，預計未來7天，河西大部和隴中北部等地無有效降水，氣象乾旱將持續發展，需做好相關防範工作。

山東│推19條措施支持開發地熱

有鑒於地熱能是一種儲量豐富、分布較廣、穩定可靠的可再生能源，山東近日推出「關於支持地熱能開發利用的若干措施」，共19條措施支持地熱能開發利用，且將具備條件的地熱能利用項目納入省重大項目。

天津│首家淘寶直播示範中心9月啟用

天津首家淘寶直播示範中心進駐紅橋區，將於9月啟用。屆時，120多個直播間為進駐企業提供主播推薦、文案策劃、影片剪輯、阿里雲技術支持等服務，紅橋區也將提供租金減免等優惠政策，幫助直播產業發展。

江蘇│陸自主建造LNG加注船 啟東試航

大陸自主設計建造的8,200立方公尺液化天然氣（LNG）加注船7日從江蘇啟東出發，前往浙江海域試航。此次試航的LNG加注船總長113公尺，並採用了先進的電力推進方案，既可作為運輸船也可以作為LNG燃料加注船，一船兩用，極具發展前景。

浙江│養老機構招募年輕人免房租入住

杭州濱江區民政局推出「多代同樓」陪伴性養老項目，主要措施如吸引陪伴者特別是剛參加工作的青年入住，每月陪伴老人不少於10小時，養老機構就提供免費的公寓標間，不但能滿足老人被陪伴的情感需求，也為陪伴者省下租房成本。

福建│海峽兩岸文博會 台商展位年增48％

第十四屆海峽兩岸文博會近日在廈門落幕，四天會期總計簽約文旅投資項目77個，總簽約額達人民幣281.106億元，約12萬人次線下觀展。此次為展覽規模最大的文博會，展位數4,200個，其中台灣地區展位數883個，年增48％。

四川│成都世大運閉幕 總導演揭亮點

成都第31屆世界大學生夏季運動會閉幕式8日晚間在成都露天音樂公園舉行，閉幕式主題為「夢想．點亮未來」，共動用約600名演員，融合儀式和文藝表演，總時長約70分鐘。閉幕式總導演表示，閉幕式更像是一場青春歡樂的嘉年華，又飽含著告別的深情和對未來的憧憬。

7月促銷減 汽車銷售年減2.3%

大陸乘聯會8日公布，7月乘用車零售達177.5萬輛，較上月微幅下滑，年減2.3％。乘聯會解釋，這是因為7月車企促銷力度減少，對車市拉動效果有限。今年以來，乘用車市場累計零售1,129.9萬輛，雖然年增長1.9％，但因上年有上海封城、基期偏低，可見整體車市依然疲弱。