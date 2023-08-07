8/8 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜馬斯克可能開刀 馬祖大戰添變數

馬斯克7日在其社交平台X發文稱自己頸背可能得開刀，本周末將更了解其身體狀況，讓他與祖克伯之間備受關注的馬祖大戰開打日期仍不能確定。祖克伯則在其社交平台Threads發文表示自己已做好準備，建議在8月26日開打。

美國｜電影《芭比》全球票房破10.3億

真人版電影《芭比》上映三周，製片公司華納兄弟估計全球票房突破10.3億元，讓編劇兼導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）成影史上首位單獨執導10億美元票房大片女性。不考慮通膨，迄今僅約50部電影達10億美元票房里程碑。

日本｜福島核廢水最快8月底排放

朝日新聞7日引述匿名官員消息報導，政府計劃最快8月底開始把2011年福島核災後具放射性的核廢水排放大海。最可能排放的時間點，是首相岸田下周在美國跟美韓總統拜登與尹錫悅會面後。岸田將會解釋所排放廢水是安全。

印尼｜第二季GDP年增5.17％ 優預期

第二季GDP年增5.17％，高於市場預估4.93％，為過去三個季度裡年增幅最高一季。儘管大宗商品價格走跌拖累出口疲弱，但民眾消費與政府支出均強勁成長而支撐經濟。政府維持今年經濟成長5.3％目標不變，專家則預期下半年經濟放緩。

德國｜西門子歌美颯新財務長 9/4接任

西門子能源（Siemens Energy）7日宣布胡柏茲（Stefan Huppertz）將於9月4日正式成為其旗下陷入經營困境的風力發電機部門西門子歌美颯（Siemens Gamesa）新財務長。胡氏之前擔任集團旗下電網解決方案部門財務副總裁。

西班牙｜今年旅客人數有望達疫前的80％

貿易暨觀光部長戈麥斯（Hector Gomez）指前來旅遊的人數持續增加。該部資料顯示上半年入境的中國旅客人數是去年同期的5倍，加上美國旅客人也增長，因此預期今年旅客總人數將達新冠疫情前的80％，明年將完全恢復疫前水準。

英國｜房價連四個月下跌

房貸機構Halifax在7日公布，7月房價較6月下跌0.3％，為連續第四個月下跌。較去年同期下跌2.4％，但年跌幅略低6月的2.6％。6月年跌幅為2011年6月來最大。儘管房貸利率攀高，但已有一些證據顯示英國房市出現回升跡象。