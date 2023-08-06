8/7 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜德州電價 飆漲逾800％

受到熱浪來襲、推升電力需求遽升到紀錄新高，並對當地電網供給造成壓力，根據美國電網營運商德州電力可靠委員會（ERCOT）表示，德州6日電價飆漲超過800％，從前一天尖峰時期的每兆瓦時275美元飆高到逾2,500美元。

美國 ｜首款產後憂鬱症口服藥 獲准

美國食品藥物管理局已批准首款用於治療產後憂鬱症的口服藥物zuranolone，該藥物是由Biogen與Sage Terapeutics公司共同開發，患者每日服用一次，療程為14天。根據美國國立衛生研究院的統計數據，約有7分之1媽媽在產後罹患憂鬱症。

美國 ｜電動車砍價競爭 Lucid喊降

電動車新創公司Lucid5日宣布調降旗下Air豪華車款售價，降價幅度從5,000美元到最多1.24萬美元不等，以因應電動車龍頭特斯拉發起的砍價競爭與傳統車商加入電動車戰局的挑戰。該公司表示，只要供應端方面能夠支持，此降價方案就會持續下去。

沙烏地阿拉伯｜成立SRJ體育投資公司

沙烏地阿拉伯主權財富基金宣布成立SRJ體育投資公司，以加快沙國在中東及北非地區的體育產業發展。該公司投資範圍主要涵蓋收購與舉辦新的體育賽事、熱門體育比賽的商業權利與在沙國舉辦大型全球賽事等。

印度｜風神鈴木 拚海外銷量翻倍

印度最大汽車製造商風神鈴木 (Maruti Suzuki India）發布最新年報指出，該公司計畫推出新車型與增加出口，希望能在2031年達到年產量400萬輛目標，其中海外銷量計畫增加兩倍到80萬桶，此外它還預計推出六款電動車，這些車型料占總銷量的15％到20％。

俄羅斯｜Druzhba油管 波蘭管段洩漏

波蘭油管營運商PERN表示，俄羅斯向歐洲輸送原油的Druzhba油管，5日在波蘭管段發現洩漏，目前該管線已經關停，並希望能在8日前完成修復。PERN指出，但目前還不清楚造成油管洩漏的原因。

韓國｜老化加速 創兩新高

韓國統計廳發布最新統計指出，韓國正在加速「老化」，截至去年11月為止，韓國65歲以上老年人口已經衝破900萬大關到904.6萬人，此外一人戶家庭也增至197.3萬人、占21.8％，兩者均創下歷史新高。