8/4 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜企業裁員人數 創一年新低

上周初領失業救濟人數微升至22.7萬，且4周移動平均數降至22.825萬，而Challenger, Gray & Christmas公布的統計報告也顯示，美國企業7月宣布裁減的員工總數僅23,697人，創2022年8月以來新低，凸顯美國就業市場維持強勁，也強化市場對周五出爐的官方就業報告的信心。

加拿大｜三星、現代挺Tenstorrent募資

三星電子及現代汽車為搶攻AI商機，近日參與加拿大新創AI晶片公司Tenstorrent最新一輪募資，總額1億美元。2016年創業的Tenstorrent針對AI應用市場研發處理器晶片，並將晶片技術授權給客戶使用。該公司執行長凱勒（Jim Keller）表示，最新一輪募資所得將用來加速產品研發。

德國｜德製汽車需求增 6月貿易順差擴大

德國聯邦統計局3日公布，6月出口月增0.1％至1,313億歐元，顯示全球對於德國製造的汽車與零件等產品需求略有回升，但不如市場預期0.4％的增幅，進口則大跌3.4％至1,126億歐元，使得6月貿易順差從5月的146億歐元擴大至187億歐元，高於市場預估的160億歐元。

德國｜狂掃華晨寶馬股權 BMW淨利恐大減

德國豪華車廠寶馬（BMW）3日公布第二季財報顯示，受惠於純電動車銷售成長，上季營收由去年同期的347.7億歐元攀升至372.2億歐元，但淨利從30.5億歐元跌至29.6億歐元，理由是收購大陸合資企業華晨寶馬多數股權的影響。該公司亦警告今年稅前盈餘恐大幅縮減。

法國｜興業銀行 上季獲利翻正

法國興業銀行上季（4至6月）獲利9億歐元（約9.8億美元），與去年同期虧損相比恢復獲利，但上季營收年減8.9％至62.9億歐元，主因是法國消費金融淨利息收益萎縮，導致該部門營收在上季年減13.6％。上季全球金融及投資顧問部門營收也年減7.3％，反映全球金融環境不景氣。

瑞典｜富豪汽車熱銷 唯陸市年減8％

富豪汽車（Volvo）7月汽車銷售年增21％，由去年同期的44,664輛攀升至54,165輛。去年因為大陸嚴格封控造成供應鏈中斷，以致影響汽車銷售。按市場來看，美國7月銷售年增57％，歐洲銷售年增28％，大陸銷售年減8％。

土耳其｜7月通膨飆 食品價格年增60.7％

土耳其7月通膨狂飆，為土國央行打擊通膨之役增添挑戰。根據土耳其統計局3日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增47.8％，較6月的年增38.2％明顯升溫。食品為7月通膨上揚的主要推手，該月食品價格年增60.7％。