8/3 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜UBER上季淨利3.9億美元 轉盈

優步（Uber）公布上季營收年增14％至92.3億美元，上季營業獲利3.3億美元為創業以來首季營業獲利，促成優步上季達到淨利3.9億美元，與去年同期相比由虧轉盈。標普全球市場情報公司資料顯示，2016年至今年第一季為止，優步累積營業虧損逼近300億美元。

美國｜今年來第五家 三州銀行宣布倒閉

資產僅1.39億美元的堪薩斯州心臟地帶三州銀行（Heartland Tri-State Bank），因資不抵債，7月29日宣布破產，聯邦存款保險公司（FDIC）出面接管，成了美國今年來第5家倒閉銀行，也是第4家遭接管銀行。該銀行經FDIC安排由夢想第一銀行（Dream First Bank）收購後，31日以夢想第一銀行分行之名重新營業。

美國｜輝瑞Q2營收年減54％

由於新冠疫苗銷售榮景已過，輝瑞（Pfizer）第二季營收年減54％至127億美元，遜於市場預期的133億美元。淨利約較去年同期減少四分之三，達23億美元或每股盈餘41美分。不計一次性項目，每股盈餘為67美分，優於市場預期的57美分。

美國｜需求旺 開拓重工財報超預期

市場對開拓重工（Caterpillar）的營建產品需求強勁，帶動該公司第二季營收年增22％，至173.2億美元，超越市場預期的164.6億美元。淨利達29.2億美元或每股盈餘5.67美元，優於去年同期的16.7億美元和每股3.13美元，輕鬆超越市場預估的4.5美元。

韓國｜7月CPI年增2.3％

韓國統計局2日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增2.3％，小於6月的2.7％，創下2011年6月以來新低，再度驗證央行暫緩升息的政策無誤。7月通膨降溫主要是受到能源價格走跌影響，而且去年同期比較基期也較高。但7月通膨率雖低於市場預期的2.4％，但尚未達到央行設定的2％通膨目標。

泰國｜升息1碼至2.25％ 創九年高

泰國央行2日宣布將利率調升1碼至2.25％的九年新高，以壓制居高不下的通膨，此為連續第七次升息並符合分析師預期。泰國央行表示，調高利率政策有助於泰國因應全球經濟不確定升高風險並促進長期金融穩定。

紐西蘭｜經濟微衰退 失業率上升

紐西蘭統計局2日公布，第二季經季調後的失業率從首季的3.4％升至3.6％，高於經濟學家預估的3.5％，原因是該國央行激進升息舉措，已導致經濟陷入輕微衰退。紐西蘭去年第四季與今年第一季經濟分別萎縮0.7％與0.1％。