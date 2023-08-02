8/3 China Scan 參與中國A股行情

北京│降雨量創140年來最高紀錄

7月29日晚間8時至8月2日上午7時，北京出現極端強降雨天氣。北京氣象局2日指出，北京本次降雨過程極值為744.8毫米（在昌平王家園水庫），已顯著超過當地記錄到的降雨極值，為北京有儀器測量記錄140年以來排位第一的降雨量。

黑龍江│哈爾濱防汛 停課停工加停運

杜蘇芮颱風帶來的驚人水氣繼續影響大陸東北地區。哈爾濱已進入強降雨階段，當地防汛抗旱指揮部決定自8月2日15時起至8月3日15時，對部分地區採取停課停工、停止高空作業和戶外作業，關閉旅遊景區、公園，停運長途客運、渡口。

山東│數位人民幣跨境電商 青島試點

山東積極推進數位人民幣在跨境電商領域試點。第一階段將指導青島建行與跨境電商企業青島自貿新零售體驗中心合作，實現線下數位人民幣POS收銀、線上「青島自貿海外購」小程序數位人民幣收款等，有效提升跨境電商資金結算效率。

上海│發人民幣500萬元體育消費券

為促進體育消費增長，上海體育局最新宣布，將聯合美團、大眾點評在8月5日至9月3日期間，分四期發放人民幣500萬元體育消費券。目前美團平台已有逾3千家本地運動門市，參與這次消費券活動，涵蓋運動場館、健身中心、舞蹈瑜珈等業態。

江西│汽車領銜 四類消費券將上路

江西為擴大消費，下半年將統籌省級商務發展資金人民幣（下同）1億元用於發放消費券，比去年增加3千萬元。此次消費券擬分四個類別，分別為汽車、家電、餐飲、家具。其中汽車消費券分配的額度最多，擬安排6千萬元。

廣東│AI掛帥 廣州鼓勵民企參與建設

廣州2日公布促進民營經濟發展壯大若干措施，提到要在智慧製造、智慧城市、智慧交通等多領域加大應用場景開放力度，支持民營企業參與應用場景設計與建設，促進人工智慧（AI）與其他產業鏈的融合和賦能。同時運用行業專業機構，帶頭組織AI企業產業場景應用對接，加快產品產業轉化。

海南│自貿港重點園區 H1營收破人民幣兆元

海南省統計局2日公布，今年上半年，分布全島的13個自貿港重點園區累計營收人民幣10,080.67億元，年增16.3％。重點園區是推動海南自貿港建設的樣板區和試驗區，以及封關前壓力測試的主要區域，正在打造石化新材料、風電及相關製造、數位經濟、生物醫藥等產業聚落。

人工智慧市場規模 快速增長

國際數據公司IDC報告指出，生成式人工智慧（AI）將對個人生活、工作及所有企業產生深遠影響。預估未來幾年大陸AI市場仍將快速發展，到2026年將成長至264.36億美元，較2021年的103.82億美元成長逾1.5倍。在此背景下，IDC建議企業需將數位業務、AI賦能作為發展重點。