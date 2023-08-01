8/2 China Scan 參與中國A股行情

北京│罕見豪雨成災 13區遭波及

華北、黃淮等地暴雨成災，大陸國家主席習近平對防汛救災作出重要指示。北京市防汛抗旱指揮部指出，截至8月1日6時，已導致11人遇難、27人失蹤，災情累計造成13個區4.4萬人受災，北京全市共疏散受威脅群眾12.7萬人，災害造成的經濟損失正在統計中。

浙江│發展個體工商戶 43條新措施上路

浙江省市場監督管理局等14部門1日聯合推出「大力促進個體經濟發展的若干政策」，從降本減費、要素支持、營商環境、發展保障四方面提出43條政策措施，全力解決個體工商戶生產經營過程中面臨的實際困難和重點需求。

澳門│7月博彩收入激增 年成長40倍

澳門博彩收入連續七個月較2022年同期增長。澳門博彩監察協調局公布，7月博彩收入為166.62億澳門元，年增長達40.83倍，較6月增長9.57％。今年前七個月，澳門博彩收入累計達967.98億澳門元，年增2.63倍。

海南│要求企業嚴格落實高溫津貼制度

今夏連日高溫，海南要求企業需對戶外工作者做出調整，包括不可安排懷孕與未成年者在35度高溫下戶外工作，針對快遞員、外送員、網約車司機等應給予高溫補貼，或採取延長配送時間、發放必需防暑降溫用品等措施，確保工作者健康安全。

廣東│衝新能源車 放寬廣州、深圳「限牌」

廣東省商務廳觀原1日表示，下半年將重點抓好大宗消費、文旅消費、銷售龍頭和縣域消費。目前廣東正推動放寬廣州、深圳購車「限牌」，支持廣州、深圳等汽車市場實施購車補貼、以舊換新，以擴大新能源車銷量。

雲南│加大旅遊監管及整治力度

雲南省旅遊市場快速恢復，今年上半年全省接待遊客5.39億人次、實現旅遊總收入人民幣6,394.32億元，分別年增40％、48.8％。隨著暑期旅遊旺季到來，為保障遊客人身和財產安全，將持續加大旅遊市場秩序監管及整治力度，打擊旅遊業不良行為。

甘肅│蘭州爆斥巨資建公園 官方調查

官媒踢爆2016年蘭州榆中縣市民公園斥資人民幣9.52億元建設，該建案是由當地政府與企業合資，消息曝光後輿論抨擊不斷。蘭州市近日為滅火，火速成立調查組進行調查處置工作，後續將向社會公布調查處置結果。

陸工業機器人銷量增速 下滑

高工機器人產業研究所（GGII）最新報告指出，在全球經濟尚未走出陰霾的現狀下，下半年全球機器人訂單金額或將延續下滑態勢，大陸國產與外資之間的競爭將愈發激烈。GGII預計，2023年大陸工業機器人全年銷量約33.3萬台，年增9.9％，增速持續下滑。