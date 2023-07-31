8/1 China Scan 參與中國A股行情

北京│暴雨襲 首都機場取消40架次航班

受華北地區強降雨和航路雷雨的影響，截至7月31日10時，北京首都機場取消40架次，機場持續啟動針對航班保障和旅客服務工作的應急會商機制。目前，北京仍處於強降雨過程中，機場建議旅客密切關注天氣變化和航班動態，以便做出相應的調整和安排。

山西│礦企19年瞞報40起事故 官員被查

山西代縣精誠礦業被揭露五年間有30多名礦工因工安事故死亡被瞞報，引起市場關注。最新調查指出，該礦業自2003年成立以來19年內先後瞞報生產安全事故40起、死亡礦工43人。目前共有16名涉嫌嚴重違紀違法公職人員被立案審查。

上海│最後一家太平洋百貨 月底熄燈

上海太平洋百貨徐匯店將於8月31日營業結束後終止經營，並於即日起展開閉店清倉、會員積點兌換抵扣等促銷活動，坐實先前傳言，宣告上海最後一家太平洋門市將退出經營。該門市於1993年開業，位於徐家匯商圈的黃金地段，一度為上海熱門地標。

安徽│2025年接待遊客 拚達10億人次

安徽積極建成旅遊強省，目標到2025年，該省年接待遊客達10億人次，旅遊總收入達人民幣（下同）1.2兆元，旅遊業增加值占GDP比重達5.7％。到2027年，擬建成多個世界級旅遊景區和度假區，年接待遊客超過11億人次，旅遊總收入達到1.4兆元。

浙江│金華市推購房補貼 最高1.2％

為扶持房市，金華市最新公布，對8月1日至9月30日在市區購買新建商品住宅、二手住宅的購房人，實行購房分類補貼政策。其中，90平方公尺以下按合約成交額1.2％給予補貼，91～143平方公尺補貼1％，144平方公尺以上補貼0.8％。

廣東│外送員納入安全管理 10月生效

廣東日前通過新修訂的生產條例，將於今年10月1日起生效。生產條例規定平台經濟等新興行業、領域的生產經營單位應把新就業形態從業人員，納入該單位的從業人員進行統一安全管理。此舉意味著外送員等新就業形態從業者的安全，有望進一步得到保障。

甘肅│黃河流域生態法規 10月上路

「甘肅省黃河流域生態保護和高品質發展條例」將於10月1日起施行，重點包括生態保護與修復、水資源節約集約利用和管理、污染防治、促進高品質發展等相關規費，著力推動黃河生態保護和發展任務落實到位。

經濟隱憂 陸用電量增幅放緩

大陸能源局公布最新統計，2023年上半年，全社會用電量累計4.3兆千瓦時，年增5％，且工業用能整體延續增長態勢。但從逐月數據觀之，第二季以來整體社會用電增幅開始下降，6月更驟降至3.9％，對比去年第二季上海封城的低基期，可見經濟復甦仍顯動能不足。