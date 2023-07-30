7/31 China Scan 參與中國A股行情

雲南│太陽能裝機突破1,000萬千瓦

雲南作為綠色能源大省，持續深化新能源發展並加速電力系統建設。雲南省能源局公布最新統計，截至目前，雲南今年新增併網太陽能裝機481.5萬千瓦，全省太陽能裝機達1,006.5萬千瓦，突破千萬千瓦大關。

北京│特大暴雨 啟動防汛二級應急回應

颱風「杜蘇芮」過境為大陸華北帶來驚人水氣。據北京觀象台，截至30日12時，北京多地雨量已超50毫米，且預計總降雨時間將長達70小時，要到8月1日雨勢才可能轉小。大陸官方也在30日宣布北京、天津、河北等地啟動防汛二級應急回應。

天津│天津港開通直航南美新航線

天津港直航南美新航線29日正式開通，途經墨西哥、巴拿馬、哥倫比亞、厄瓜多等多個國家的主要港口，較之前可節省約三分之一時間，為京津冀和大陸北方區企業進出口提供新選擇，亦進一步拓展了天津港全球海運網路布局。

上海│成立AI遊戲教育與產業聯盟專委會

AI遊戲教育與產業聯盟專委會日前在上海浦東新區正式成立。未來浦東將在產業政策、運營規範、國際交流等方面，為AI和遊戲產業的發展提供大力支持，將集聚一批AI為核心的研究機構，打造AI產業鏈，集聚全球頂尖科研人才。

重慶│渝湘復線高速替溪溝大橋龍 擬9月全橋合龍

由中鐵建重慶投資集團建設的渝湘復線高速公路替溪溝大橋，右幅側於28日順利合龍，預計今年9月將進行全橋合龍。替溪溝大橋左幅長約974公尺，右幅長約767公尺，最大墩高為90.23公尺，為渝湘復線高速公路全線難點工程。

廣東│推出惠企利民措施 推進城中村改造

廣州市規劃和自然資源局27日公布第三批惠企利民措施，大力推進城中村改造。包括探索城中村設置綜合產業用地（相容工業、公共管理和商業服務用地）、靈活辦理規劃和設計方案審查、優化城中村改造用地報批，縮短報批時間等。

貴州│「村超」旅遊吸金 一年達人民幣23億

貴州省台江縣民間足球賽事「村超」自去年起在網路上爆紅，球隊成員由當地來自各行各業民眾組成，比賽精彩度卻一點不亞於職業球賽，吸引不少外地遊客前往當地觀賽。台江縣統計，去年7月至今，當地接待遊客200多萬人次，旅遊收入達人民幣23億元。

全球過億國家生育率 陸最低

大陸人口負成長問題引起關注，繼2022年新生兒出生降至956萬人後，專家預估今年將繼續下跌到不足800萬人。據初步測算，2022年大陸總和生育率已經下滑至1.09，不僅低於同期日本的1.29，更是全球人口過億國家中的最低生育水準。專家預估，「十四五」期間將出現極低生育水準，未來生育回升的空間有限。