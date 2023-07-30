7/30 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜熱浪來襲 費城氣溫上周末衝攝氏42度

美國中西部及東岸上周末熱浪來襲，芝加哥、紐約、費城等地氣溫衝破攝氏38度，超過1.75億人口飽受高溫煎熬。費城氣溫在上周末達到攝氏42度，令當地政府宣布延長公共泳池營業時間及路面灑水頻率，幫助民眾消暑降溫。紐約市氣溫也在上周末達到攝氏39度。

美國｜川普控告CNN誹謗 聯邦法院駁回

美國前總統川普控告CNN誹謗並求償4.75億美元的案件，29日遭到聯邦法院駁回。佛州聯邦法官辛赫爾（Raag Singhal）表示，CNN將2020年美國大選期間川普詐欺比喻為「大謊言」的說法雖然令人反感，但只能算是發表新聞意見而非誹謗。2022年川普提告時指控CNN「大謊言」一詞刻意讓觀眾聯想到希特勒時期的政治宣傳標語。

越南｜VinFast美國北卡州電動車廠 上線

越南電動車製造大廠VinFast宣布，位於美國北卡羅來納州的電動汽車工廠已開始動工，該業者表示該廠預計在2025年正式運作，預計第一階段年產量將為15萬輛汽車。此外，它還計畫8月透過與SPAC合併在美國掛牌上市。

法國｜財長勒梅爾 促陸開放市場供外企參與

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）跟進美國財長葉倫腳步訪問中國，29日與中國國務院副總理何立峰會面。勒梅爾30日指出，他已向中國領導階層提議應更開放市場供外國企業參與，同時希望中國能增加對法國電動車產業的投資。

德國｜丹麥藥廠諾和諾德減肥藥 獲准開賣

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）7月底在德國推出旗下暢銷減肥藥Wegovy，此藥早已在美國上市，但歐洲銷售國家僅限於挪威與丹麥等小型市場，德國成為其歐洲首個大型市場。自該藥上市兩年以來，諾和諾德股價翻倍成長，令其成為歐洲第二大上市公司、僅次於LVMH集團。

沙烏地阿拉伯｜主辦烏克蘭和平計畫會談 獨俄沒受邀

華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯計畫下月5到6日在紅海城市吉達主辦有關烏克蘭和平計畫的會談，將邀請西方國家、烏克蘭、印度與巴西等國參加。其中，美方預料將由白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）出席，但俄羅斯將不在受邀名單當中。

巴西｜沙國礦商同意收購VBM 10％持股

沙烏地阿拉伯礦業公司向沙國證交所發布聲明指出，做為投資全球礦業資產策略的一部分，該公司已同意收購巴西淡水河谷基本金屬公司VBM的10％持股，預計該交易將在2024年第一季完成。VBM市值估價約為260億美元。