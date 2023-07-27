7/28 China Scan 參與中國A股行情

香港│李家超訪安華 提升港馬經貿關係

香港特首李家超（上圖）27日率團抵達馬來西亞訪問，並和馬國總理安華會面。李家超表示，2022年雙邊貨物貿易額年增7％，達281億美元，使馬來西亞成為香港第九大貿易夥伴，在東協成員國中排名第三，期待和馬國間可以建立更緊密的聯繫。

天津│刺激房市 公積金貸款上限調升

為刺激房市，天津市宣布上調公積金貸款上限額度。貸款購買家庭首套住房者，最高可貸人民幣（下同）100萬元，購買第二套住房者，最高可貸50萬元。新規還將每月還款額的計算方式，調整為不超過職工月薪的60％，將從8月25日起上路。

河北│各地累計發消費券 H1逾人民幣5億

河北上半年印發居民消費提振年活動方案，聚焦汽車、家電、餐飲等8大領域，展開一系列促消費活動。河北各地力推消費促進政策，累計發放消費券達人民幣（下同）5.6億元，拉動消費107.7億元。

浙江│提振生育 杭州補助二孩以上家庭

為降低父母負擔、提高生育意願，杭州市衛生健康委員會近日就「育兒補助發放」公開徵求意見，擬對符合條件的二孩、三孩家庭發放人民幣（下同）2,000元、5,000元的孕產補助，和5,000元、2萬元的育兒補助。

廣東│黃牛猖獗 廣州推演唱會入場實名制

疫情解封帶動各類演出活動熱度，卻也助長了黃牛抬高票價的炒作氣焰，民怨四起。為此廣州公安部門和文化部門正在制定相關售票政策，考慮實行演唱會實名制購票及實名制觀演，以規範演出行業秩序。

寧夏│種業博覽會 簽約金直逼人民幣10億

第十屆寧夏種業博覽會日前開幕，22家與會企業在會場和平羅縣企業達成38項合作協議，簽約金額達人民幣9.8億元。博覽會舉辦地：平羅縣2022年制種（指生產已培育成功的作物）品種達到90多個，帶動近2.2萬戶農戶參與制種產業發展。

內蒙古│華西牛種牛 拍出人民幣66萬

近日在內蒙古舉辦的第四屆全國種公牛拍賣會上，大陸自主培育的肉牛新品種：華西牛備受追捧。75頭參與競標的種公牛中，華西牛占40頭，其中1頭來自雲南種畜繁育推廣中心的華西牛種公牛，成交價高達人民幣66萬元，創新高價。

不良貸款增 銀行壞帳風險現

大陸國家金融監督管理總局公布最新統計，截至6月底，金融機構不良貸款餘額人民幣（下同）4兆元，不良貸款率1.68％，並強調主要風險監管指標仍維持在合理區間。惟從數據可見，去年底至今短短半年內，不良貸款餘額增逾1兆元以上，不良貸款率攀升，銀行壞帳風險再引起市場憂慮。