7/28 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜網飛衝業績 擬調整與微軟廣告合作協議

知情者透露網飛擬重新調整微軟的廣告合作協議，有意降低營收保證和修改其他條款，並調降廣告價格來衝廣告業績。部分廣告商近期與網飛達成合約，每1,000個觀看者支付費用39到45美元，低於先前向一些品牌收取45到55美元。

德國｜福斯Q2業績年增15％ 達800億歐元

福斯Q2營收年增15％至800億歐元，毛利率從去年同期6.5％上升至7％，但稅後獲利年減3％至37.9億歐元。雖然供應鏈瓶頸好轉，例如晶片供應壓力減少，但運輸延誤讓其把今年出貨量預測從950萬輛，調降至900萬到950萬輛區間。

英國｜薪資談不攏 逾千名亞馬遜勞工將罷工

工會GMB在27日表示，亞馬遜在英格蘭兩座配送中心逾一千名工人，因薪資待遇無法跟資方達成共識，將在8月初發動罷工。GMB資深幹部Rachel Fagan指這次罷工行動將會進一步擴大，亞馬遜工人爭取權益只不過是一個開始而已。

西班牙｜經濟回溫 Q2失業率降至11.6％

第二季失業率從首季13.27％下降至11.6％，低於外界預估的12.3％。失業人數減少逾36.5萬人至276.3萬人。就業人數增加逾60萬至約2,106萬人。有跡象顯示西班牙經濟可望持續復甦，尤其旅遊業景氣回升能創造更多工作職務。

西班牙｜Zara分階段停止向緬甸採購貨源

服飾品牌Zara母公司Inditex在27日表示，在全球工會IndustriALL呼籲下，正在分階段，且以負責任的態度，停止從目前由軍政府統治的緬甸採購貨源，不斷減少其與當地活躍廠商合作的數量。但尚未列明其撤出緬甸的具體時間表。

日本｜武田藥品業務成長 Q1營收年增9％

武田藥品截至6月底止第一季度營收，因日圓貶值和關鍵業務成長而年增9％至1.06兆日圓，營運利潤率從去年同期15.5％升至15.9％，但淨利年跌15％至894億日圓，遠低市場預估。該公司維持本年度財測不變。股價27日小漲0.7％。

新加坡｜星航首季報喜 淨利較去年同期倍增

新加坡航空27日公布首季度淨利較去年同期倍增至7.34億星幣，營收年增14％至44.8億星幣。全球解除新冠防疫限制措施後，國際航空旅行需求強勁增長。新航表示未來幾個月航空業競爭持續激烈，但仍看好國際線帶動其營運成長。