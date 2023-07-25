7/26 China Scan 參與中國A股行情

北京│拚經濟 上半年新增貸款創高

中國人民銀行營業管理部24日表示，今年上半年北京地區信貸總量保持較快增長，6月底，人民幣各項貸款餘額年增11.1％，增速分別比第一季末和上年同期高0.6個和1.9個百分點，上半年新增人民幣貸款8,460億元，創歷史同期新高，較上年同期多增920億元，為推動經濟回升提供支撐。

上海│陸首艘國產大型郵輪 試航成功

大陸首艘國產大型郵輪「愛達魔都號」24日完成為期八天的首次試航任務，順利靠泊在上海碼頭，試航任務涉及推進系統、作業系統以及舒適性等60多項試驗，預計第三季將開展第二次試航，計畫在今年年底命名交付。

浙江│電子等18領域 擴大中長期貸款

中長期貸款浙江發布通知指出，力爭2023年全省製造業中長期貸款新增人民幣2,500億元以上，製造業貸款年增率要高於全省各項貸款平均年增率，而製造業中長期貸款投放，將重點支持傳統產業改造升級、重要行業領域資訊設施、電子資訊製造業等18個大領域。

香港│首家衛星製造中心 開幕

香港航天科技集團25日宣布，旗下ASPACE香港衛星製造中心開幕，是香港首家衛星製造中心，也是全球最大衛星智慧製造工廠之一。該集團與多個國家和地區的機構及組織簽署諒解備忘錄，攜手推動商業衛星研發及營運的合作，包括衛星通訊、衛星監測、控制和數據接收、衛星數據分析等領域。

山西│晉中救房措施延到明年5月底

為拉抬房市，山西晉中將救房措施延長到2024年5月31日，包括支持金融機構按照風險可控原則，開展房地產項目併購貸款業務，重點支援優質房地產的開發併購案；針對消費者，晉中提出降頭期款、購房補貼政策、契稅補貼等措施。

河南│首個標準化收費車道機器人 上工

河南首個標準化收費車道機器人近日正式在鄭少高速鄭州西南收費站啟用，當車輛駛入收費感應區域後，機器人即顯示車輛識別資訊，ETC車輛可直接放行；非ETC車輛，機器人自動識別將在5秒主動發卡，全程無人值守。

福建│颱風影響 小三通航線陸續停航

受杜蘇芮颱風影響，兩岸小三通航線正陸續停航，福建海事局透露，泉（州）金（門）航線客船八方輪於24日下午2時離開泉州石井前往廈門安全海域避風，泉金航線自25日上午9時20分起出境航班暫停營運，兩馬航線（馬祖至馬尾）於25日暫停營運。

陸民營經濟 創造高經濟價值

大陸官方表示，民營經濟具有「56789」的特徵。5：貢獻了大陸經濟50％以上的稅收。6：貢獻了大陸經濟60％以上的GDP。7：貢獻了大陸經濟70％以上的技術創新成果。8：貢獻了大陸經濟80％以上的城鎮勞動就業。9：民營經濟的企業數量占90％以上。

正因民營經濟所占份量如此之重，在當前大陸經濟陷入泥淖下，成為近期官方大力優化民營企業發展環境的主因。