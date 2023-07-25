7/26 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜聯邦快遞機師勞資爭議 將重啟談判

美國航空公司飛行員協會（ALPA）24日表示，聯邦快遞（FedEx）機師否決工會與資方達成的臨時勞資協議。ALPA代理聯邦快遞約6,000名機師權益，其中57％投票反對新協議，43％投票贊成。雙方將在美國國家調解委員會監督下重啟談判。

美國｜谷歌Chromecast涉侵權 判賠3.387億美元

美國德州聯邦法院近日判決，網搜巨擘谷歌的Chromecast與其他裝置相關技術侵犯另一間軟體公司Touchstream Technologies的串流技術專利，必須支付3.387億美元的鉅額賠償金。谷歌發言人回應將繼續上訴。

德國｜愛迪達2023年營業虧損 低於預估

德國運動品牌愛迪達（Adidas）表示，2023年營業虧損可望從原先預估的7億歐元縮減至4.5億歐元，原因是該公司與饒舌天王肯爺終止合作的Yeezy系列聯名鞋，庫存銷售優於預期。此消息激勵愛迪達25日股價一度大漲6.3％。

英國｜聯合利華估全年成長率逾5％

消費品巨擘聯合利華（Unilever）25日公布第二季財報顯示，上季基礎銷售額年增7.9％，高於分析師預估的6.4％增幅，並預估全年銷售成長率可望高於5％勝過多年平均值。顯示該公司漲價策略發揮效果，得以抵銷成本攀升衝擊。

英國｜電訊商Virgin Media O2 裁員2千人

英國電訊商Virgin Media O2 24日宣布，該公司計畫在今年底前裁員2千人，相當於全體員工總數的12％，其中部分人已收到解雇通通知。該公司發言人表示，這是精簡營運計畫的一部分，裁員情況在所難免。

荷蘭｜恩智浦上修第三季營利 優於預期

晶片大廠恩智浦（NXP Semiconductors）24日樂觀預估，第三季調整後營收介於33～35億美元，每股獲利3.39～3.82美元，兩者皆優於預期，原因是車商增產推動晶片需求，可望緩解消費性電子市場疲軟衝擊。恩智浦第二季（7月2日止）營收為33億美元，每股獲利3.43美元，兩者皆優於預期。

越南｜2030年稀土產量 提高至每年202萬公噸

據外媒取得政府文件顯示，越南政府計畫到2030年時將本國尚未加工的稀土礦物產量提高至每年202萬公噸，這些稀土將開採自北部萊州省、老街省與安沛省等九個礦區。越南政府在2030年後也將開發三～四個新礦。