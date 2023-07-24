7/25 Global Scan 掌握全球投資脈動

愛爾蘭｜瑞安航空：冬季旅遊需求恐趨緩

拜疫情後旅客回籠所賜，廉航瑞安航空（Ryanair）上季（4至6月）稅後獲利達6.63億歐元（約7.37億美元），大幅優於去年同期的1.7億歐元。該季客流量年增11％，平均費率勁揚42％。儘管業績亮眼，瑞安示警冬季旅遊需求可能趨緩。

英國｜沃達豐 上季歐洲業務營收成長

英國電信巨頭沃達豐（Vodafone）會計年度第一季（4至6月）歐洲服務收入回復成長，年增0.4％，為新任執行長戴拉瓦雷的扭轉營運計畫寫下一個好的開始。沃達豐同時任命思愛普（SAP）前高層穆席克（Luka Mucic）出任財務長，9月1日生效。

荷蘭｜飛利浦Q2獲利靚 上調全年財測

荷蘭健康科技公司飛利浦（Philips）第二季調整後息稅折舊攤銷前獲利（EBITA）達4.53億歐元（約5.04億美元），超越該公司先前預期的3.94億歐元。飛利浦同時上修全年財測，預期EBITA將在高個位數預測區間的高端。

紐西蘭｜6月商品貿易盈餘 遜預期

根據紐西蘭統計局最新報告顯示，6月商品貿易盈餘縮減至900萬紐元，遠遠不及市場預期的2.35億紐元，亦遜於5月上修後的數據5,200萬紐元。6月出口額達63.1億紐元，進口額為63億紐元，兩項數據皆低於5月的水準。

澳洲｜財年預算盈餘 估破200億澳元

澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）24日透露，2022～2023財年的預算盈餘可能略超過200億澳元，約是5月初步預測42億澳元的將近5倍之多。低失業率、薪資上升和創紀錄的商品出口為澳洲政府帶來更多稅收，進而推高預算盈餘。

新加坡｜6月消費者物價指數 年增4.5％

根據新加坡統計局24日公布，6月消費者物價指數（CPI）年增4.5％，低於5月的年增5.1％，與市場預期一致。6月通膨放緩主要因為食品和交通成本下滑。6月不計私人運輸與住宿的核心CPI年增4.2％，低於5月的年增4.7％。

馬來西亞｜食品價格下跌 6月通膨降溫

拜食品價格下跌所賜，馬來西亞6月通膨降溫。馬來西亞統計局24日公布，6月消費者物價指數（CPI）年增2.4％，低於5月的年增2.8％，符合市場預期。占指數權重近3成的食品和非酒精飲料價格，6月年增4.7％，增幅小於5月的5.9％。