7/24 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜優比速 宣布25日恢復勞資談判

快遞巨頭優比速（UPS）表示，該公司計畫周二（25日）將與代理34萬名司機權益的工會恢復勞資談判，以避免後者發起罷工衝擊供應鏈與傷害經濟，雙方自4月起開始協商但仍未達成共識，該工會揚言，若無法達成協議，將於7月31日舊合約到期後號召罷工。

美國｜推特告別藍鳥LOGO 將換成X標誌

曾被視為推特最知名資產的藍鳥商標即將走入歷史！馬斯克23日推文預告，將尋求改變推特目前藍鳥商標，他寫道：「很快我們將向推特標誌說再見，並逐步告別所有鳥類」，並稱「若有夠好的X標誌貼在網上，我們明天就會在全球上線」。

日本｜首相岸田文雄內閣支持率 跌破30％

根據日本媒體每日新聞在本月22到23日進行的最新民調顯示，日本首相岸田文雄內閣支持率從6月份的33％下降至28％，為今年2月以來首度跌破30％。另外，岸田內閣的不支持率也較上月增加七個百分點到65％。

緬甸｜2萬面額紙鈔 31日發行

緬甸央行宣布，將自7月31日起，正式發行2萬面額的紙鈔，這次發行新鈔是該國當前流通貨幣的最大面額，其中新鈔正面將印有緬甸白象圖案，緬甸民眾可在位於首都奈比都的緬甸央行，以及仰光、曼德勒的各個分行進行兌換。

西班牙｜國會大選恐變天 右派勝選有望

西班牙23日舉行國會大選，結果可能讓西班牙政治變天，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）執政五年期間，西班牙經歷疫情後經濟復甦緩慢，且高通膨及移民問題持續助長民怨，使執政的左派社會勞工黨聲勢大跌，選前民調顯示中間傾右的人民黨可望打贏這場大選，但在未掌握絕對多數的情況下，可能被迫與極右派民聲黨（Vox）共組執政聯盟。

英國｜鐵路工會 計畫29日再發起罷工

由於通膨壓力持續增加、生活成本居高不下，英國最大的鐵路員工工會22日再度舉行罷工，約有逾2萬人參加，這也是英國鐵路工作人員三天來第二度舉行大規模罷工。據了解，該工會還計畫7月29日再度罷工。

歐盟｜旅行資訊及授權系統 明年實施

歐盟宣布自明年起實施「歐盟旅行資訊及授權系統」（ETIAS），要求所有來自免簽國的外籍旅客在出發前線上填寫授權申請表格，內容除了個人資料、旅遊計畫、近期旅遊史之外，還包括安全問題，每位旅客須支付8美元手續費，一般情況下在表格提交後一小時內會收到電子郵件授權信，有效授權期限為三年多次入境。