7/21 China Scan 參與中國A股行情

北京│文化消費季補貼企業5,000萬人民幣

第十一屆北京惠民文化消費季19日展開，將升級打造自主品牌活動。透過京彩文化消費嘉年華、北京藝術品交易展示月等，舉辦一系列文化惠民活動，並推出人民幣5,000萬元補貼企業讓利給民眾。

湖北│加速長陽電力工程 確保居民不斷電

夏日炎炎，宜昌市長陽縣近日加緊施工，確保恩施東-朝陽500千伏特線路工程跨越35千伏特都洞線大堰支線施工順利完成。為保障居民用電，此次跨越施工啟用發電車為跨越停電的線路片區居民供電，保證民眾在跨越停電施工期間不受影響。

四川│重慶海外招商 簽下馬國逾億元訂單

重慶市商務委近日率領10多家重慶企業前往海外招商引資，與「馬來西亞－中國總商會」及相關企業達成合作意向，並簽署人民幣逾億元訂單，涵蓋汽車整車及配件、服裝、食品、體育用品等領域。

廣東│港車入粵 半月逾2,500輛次

港車北上自7月1日實施以來，吸引不少港人自駕進入廣東。大陸移民管理局公布，截至17日，經港珠澳大橋出入廣東的香港單牌車數量已超2,500輛次，通關數量是「澳車北上」同期的5倍，將繼續部署指導珠海邊檢總站做好各項籌備工作。

江西│「五河」幹流將實施禁捕退捕

繼長江幹流江西段和大陸最大淡水湖鄱陽湖等重點水域實施常年禁捕後，漁業大省江西又將實施贛江、撫河、饒河、信江、修河等五條河流幹流的禁捕退捕。上述這五大河流是長江的重要支流，也是長江流域的重要生態屏障，新規將可進一步保護當地漁業資源。

上海│啟動三年行動方案 打造國際會展之都

上海20日公布打造國際會展之都三年行動方案（2023～2025年），從五大方面推出20項措施。方案提出，要吸引更多國際知名會展企業總部、組展機構進駐，推動國際性高階專業會議與高階品牌展會聯動發展。

河北│出口企業享RCEP優惠 H1減稅款年增6成

石家莊海關統計，今年上半年，河北企業申領「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）原產地證書和開具原產地聲明2,970份，進出口貨值人民幣（下同）15.9億元，可為企業減免稅款超3,985.6萬元，比去年同期增長60.7％。

H1線上消費額 呈現穩增長

大陸商務部表示，今年上半年全國網上零售額為人民幣7.16兆元，年增13.1％，呈穩步增長態勢。據重點電商平台監測顯示，其中服務消費增長顯著，線上餐飲銷售額年增長27.9％；線上旅遊產品和景點門票、線上文娛銷售額的年增率也分別達到272.4％和69.8％。