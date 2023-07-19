7/20 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜高盛上季淨利年減58％ 意外糟

華爾街巨頭高盛19日盤前公布業績，受消費與資產管理部門資產減計的衝擊，上季營收報109億美元，較去年同期下滑8％，上季淨利僅12.2億美元，或每股3.08美元，較去年同期銳減58％，並低於市場預期，成華爾街唯一獲利表現低於預期的一線銀行。

歐盟 ｜純電動車銷量暴增6成

歐洲汽車製造商協會（ACEA）公布6月歐盟新車登記總數為100萬輛，較去年同期成長18％，累計上半年新車登記總數達540萬輛，增幅同為18％。6月純電動汽車銷量達15.83萬輛，較去年同期暴增66％。ACEA表示，當月純電動汽車銷量佔整體新車的比重達15％，首次超過柴油車的銷售比重。

瑞典｜Volvo Q2營收大增18％

卡車製造商Volvo公布第二季營收達1,408.2億克朗，較去年同期大增18％，淨利則達107.7億克朗，較去年同期的104.4億小幅成長，營收高於市場預期。Volvo表示，上季卡車交車量成長5％，但接單量下滑10％。由於需求開始回穩，Volvo同時調升卡車銷售展望。

英國 ｜平均房價漲勢大幅收斂

國家統計局19日公布英國5月全國平均房價較去年同期上漲1.9％，漲幅較4月的3.2％大幅放緩，顯示在英國央行大幅升息推高房貸利率後，已有效抑制房價上漲。房貸經紀商Mantra Group董事經理Nimesh Sanghrajka表示，由於房貸利率高漲，賣方開價已較實際。

西班牙｜對蘋果、亞馬遜處罰鍰近2.2億美元

反托拉斯主管機關CNMC18日以違反市場競爭為由，對蘋果與亞馬遜處以近2.2億美元的罰鍰，其中蘋果1.614億美元，亞馬遜5,050萬美元。蘋果與亞馬遜需在兩個月內就此項裁罰進行申訴，兩家美國科技大廠的發言人也紛紛表態，將會進行申訴。

澳洲｜力拓示警 鐵礦砂產能達峰

礦業巨擘力拓警告，雖然全球經濟依然面臨諸多風險，不過它表示今年鐵礦砂產能預料可達到預期區間的上端。力拓指出，受到中國房地產引發債務危機惡化，使得第二季鐵礦砂價格疲弱不振，不過在中國政府將推多項刺激措施下，可望對價格有拉抬作用。

紐西蘭｜CPI超出預期 恐再度升息

受到食品與住屋價格居高不下，紐西蘭第二季消費者物價指數（CPI）超出預期，這也引發部分經濟學家預期紐西蘭央行今年稍後將再度升息。統計局周三發布數據顯示，第二季CPI年增率雖然從第一季的6.7％降至6％，但仍高出市場預測中值的5.9％。