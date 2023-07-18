7/19 China Scan 參與中國A股行情

陝西│陝西博物館50強 史博館居首

中國文物交流中心、陝西省文物局指導，博物館頭條聯合發布的2023年第二季陝西省熱搜50強博物館榜單出爐，這是陝西省首次發布熱門博物館50強，陝西歷史博物館位居榜首，秦始皇帝陵博物院、西安博物院和漢景帝陽陵博物院均位列十強。

江西│推廣電子勞動合約 網簽逾45萬份

江西全面啟動和諧勞動關係創建五年行動，大力推廣電子勞動合約，網簽數量已超過45萬份。此外，江西還將「無欠薪」試點範圍擴大至20個縣市，加大勞動維權力度，確保農民工按時足額拿到工資。

香港│泰利颱風後 風暴接力襲擊

泰利颱風來襲，使香港天文台17日凌晨正式發出8號風球（八號東北烈風或暴風訊號），所有日校停課，香港交易所全日休市，但泰利帶來的熱帶氣旋警告尚未完全取消，天文台預警，現時位於西太平洋的低壓區會發展成熱帶氣旋，可能在下周初進入南海北部。

湖南│湘潭促房市 發放購房補貼

湘潭市政府對房地產市場調控政策有關內容進行優化，其中，符合資格者貸款最高限額調整為人民幣（下同）70萬元，響應三孩政策、高層次人才住房公積金貸款，最高限額可達90萬元。此外，購買當地新建住房且符合資格者，還將享有額外補貼。

山東│淄博桓台 辦中醫藥夜市體驗

淄博市桓台縣衛生健康局主辦「中醫藥夜市」體驗活動，邀集十家醫院共80多位中醫專家在現場免費為民眾開展中醫診療服務，現場還有多種中藥茶飲，吸引不少民眾駐足圍觀或給中醫把脈，切身感受中醫藥的獨特魅力。

上海│乘客變讀者 浦東首發書香巴士

上海浦東近日首發「書香巴士」，改裝後的公車成為行動圖書館，讓民眾可一邊乘車一邊閱讀，書香巴士上還有講解員，隨著車行浦東不同景點，講解員還會翻開車上一本本浦東文獻，將窗外風景結合書中場景，為民眾講解浦東歷史，成為上海全新文化體驗。

浙江│杭州除外 全省取消落戶限制

浙江最新放寬農業轉移人口落戶條件，全省除杭州市區以外，全面取消落戶限制政策，確保外地與本地農業轉移人口進城落戶標準統一，浙江省還將推行全省範圍內社保繳納、居住時間等戶籍准入年限累計互認，逐步拓展到長三角區域內累計互認。

電影復甦 陸今年暑期票房拚創高

大陸長達90天的暑期電影檔期過半，今年電影市場復甦明顯，截至7月16日，暑期電影票房達人民幣（下同）87.87億元，已逼近去年暑期檔期的91.35億元，市場預估有望挑戰2019年高峰的177.78億元，票房也帶動影視上市公司業績回暖，近日公布上半年財報普遍獲利頗佳。