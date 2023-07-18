7/19 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜梅西美足開踢 門票炒至11萬美元

足球天王梅西加盟邁阿密國際的首場球賽周五（21日）登場，將迎戰墨西哥藍十字，許多球迷為了見證歷史一刻，導致這場球賽一票難求。據線上票務公司Vivid Seats指出，目前門票最高已炒到11萬美元，創下美國職業足球大聯盟（MLS）有史來最貴球票之一。

美國 ｜加國野火影響 多地空品亮紅燈

加拿大野火造成的濃煙不斷蔓延至美國，導致美國從西北部蒙大拿州到東岸紐約州全都籠罩在濃煙當中，空氣品質再度亮紅燈，且這波空汙恐怕持續到秋天。上述地區在17日發布空汙警報。美國官方空氣品質追蹤網站AirNow顯示愛荷華州、俄亥俄州、紐約州、賓州等地空汙指數151點，已達不健康等級，若指數高於300點將是危險等級。

美國｜收購推特觸法？參議員籲SEC調查特斯拉

民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）17日致函美國證交會（SEC），要求對電動車大廠特斯拉及其董事會展開調查，確認執行長馬斯克去年收購推特後是否違反證券法。華倫指控馬斯克身兼推特和特斯拉CEO，引發利益衝突、挪用公司資產及對特斯拉股東造成其他負面衝擊的疑慮。

美國 ｜摩根士丹利、美銀 財報優預期

銀行業財報持續報佳音。美銀18日盤前公布第二季營收年增11％至252億美元，單季大賺74億美元或每股0.88美元，高於去年同期的62億或每股0.73美元。摩根士丹利營收增至135億美元，獲利雖下滑至20.5億或每股1.24美元，但優於分析師預期。

沙烏地阿拉伯｜Aramco執行長 加入貝萊德董事會

美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）17日宣布，該公司將任命沙烏地阿拉伯國營石油巨頭Aramco執行長納賽爾（Amin Nasser）擔任董事會成員，希望借助後者40年職涯與領導經驗幫助公司成長。這也凸顯貝萊德對於中東市場的重視。

澳洲｜央行會議紀錄 暗示8月再升息

澳洲央行18日公布7月會議紀錄顯示，官員本月例會將利率維持在4.1％不變，理由是過去一年來貨幣大幅緊縮、已達限制性水平。但該央行警告仍可能進一步升息以壓制通膨，最快可能8月再次調升，本月底公布的第二季通膨數據將成為決策重要參考。

印度｜自俄國進口原油量 連10個月成長

俄烏戰爭爆發後印度擴大採購低價俄羅斯原油，使俄羅斯原油進口比重達到40％。商品情報公司Kpler資料顯示，截至6月為止印度自俄羅斯進口的原油量已連續10個月成長，在6月達到每日220萬桶。Kpler分析師卡托納（Viktor Katona）表示，印度自俄羅斯進口的原油量已達極限，年底前恐怕得下修至每日200萬桶。