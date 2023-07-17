7/18 China Scan 參與中國A股行情

北京│助平台企業發展 推14條措施

在大陸國務院總理李強表態支持平台企業發展後，北京為持續提升平台經濟常態化監管水準，支援平台企業在北京發展，起草「支援平台企業持續健康發展的若干措施（徵求意見稿）」公開徵求意見。其中，提出14條相關措施，支援平台企業健康發展。

天津│夜生活節啟動 300場活動促消費

第四屆天津夜生活節近日在和平區津灣廣場正式啟動。活動為期兩個月，動員近千家商貿、文旅、體育、金融企業及電商平台參與，針對「夜購津貨、夜品津味、夜遊津門、夜賞津曲、夜嗨津城」五大主題，舉辦超過300場主題活動，希望點燃暑期民眾消費熱情。

江蘇│世界半導體大會 南京開幕

「2023世界半導體大會」將於7月19日～21日在南京舉行。本屆活動將聚焦行業新市場、新產品、新技術，探討未來發展方向與機遇並促進全球半導體產業鏈協同發展。南京也將第三代半導體產業集群作為未來建設戰略，奮力打造第三代半導體產業基地。

上海│奢侈品電商寺庫 再遭申請破產審查

天眼查顯示，上海奢侈品電商平台寺庫，近日新增一則破產審查資訊，申請人為北京赫拉珠寶公司。此前，該公司已多次被申請破產審查。風險資訊顯示，該公司已存在多條被執行人、失信被執行人（老賴）、限制消費令及終本案件資訊，被執行總金額超過人民幣3千萬元。

福建│閩台鄉建合作 明年支持百個專案

福建省近日正式受理2024年閩台鄉建鄉創合作財政補助項目申報，預計明年將支持100個合作專案，符合條件專案每件補助人民幣50萬元。福建已累計引入近百支台灣團隊、300多位台灣人才，為350個村莊開展鄉建鄉創陪護式服務，覆蓋全省近80％縣市。

廣東│廣州經濟回穩 6月用電量增14.9％

廣州市統計局17日最新公布，6月廣州經濟運行穩步恢復，用電量保持快速增長勢頭，6月該市全社會用電量123.01億千瓦時，年增14.9％。其中製造業用電量增長最多，汽車製造業和醫藥製造業兩大重點行業當月用電量年增分別為10.5％和19.8％。

四川│重慶智慧建造試點 拚後年底逾50個

重慶市近日公布「智慧建造試點城市建設實施方案」，預計到2025年年底，累計實施智慧建造試點專案50個以上，相關技術應用水準顯著提升，並培育多家具有智慧建造核心競爭力和系統解決方案實施能力的骨幹企業，新增智慧建造特色產業鏈兩條以上。

市場續冷 陸房地產信託大減

大陸房市持續低迷，投向房市的資金也不斷縮減。據中國信託業協會統計，2019年底時，投向房地產的資金信託規模人民幣（下同）2.7兆元，但至2023年第一季，規模已降至1.13兆元等於腰斬。不僅連續15季出現下降，占比也從2019年底的15.07％降至7.38％。