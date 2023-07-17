7/18 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜助印度能源轉型 將設投資平台

財長葉倫17日跟印度財長西塔拉曼會面後說，兩國為協助印度能源轉型而正合作建立投資平台，來尋找降低資金成本和增加私募投資等途徑。另外，在包括商業與科技合作，和強化供應鏈等經濟議題，雙方都一直在合作之中。

日本｜首相訪阿聯 聚焦確保日能源供應

首相岸田文雄17日抵達阿聯為其訪問波灣第二站，焦點在確保日本能源供應和向中東提供綠能科技。他除了跟阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）會面，還會出席阿聯與日本的商業論壇。18日岸田將訪問卡達。

馬來西亞｜Swatch對馬國提告沒收彩虹手錶

馬國媒體報導瑞士手錶商Swatch已在6月底向吉隆坡高等法院，提告馬國政府沒收其為慶祝LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利而推出彩虹圖案手錶的行動是破壞其商譽。馬國政府5月以手錶上印有LGBTQ字眼為由沒收。

新加坡｜非石油出口連跌九個月

受電子與非電子出口下跌拖累，6月份非石油出口年跌15.5％連跌九個月，但略優於市場預期的年跌15.8％。電子、藥品與石化產品等出口各年跌15.9％、29.5％與34％。若跟5月比較，經季調後月增5.4％，扭轉5月的月跌14.6％。

印度｜G20各國達成加密幣買賣監督規定

G20在17日於甘地那加舉行財長會議，其金融穩定委員會（FSB）表示，由各國針對比特幣等加密幣資產買賣而達成監督規定，會讓加密幣業者無處可藏，只能採取基本保障措施來防止像全球第二大加密幣交易所FTX倒閉的災難發生。

英國｜高通膨和升息將影響聘用和加薪

Deloitte公布就英企財務長所做最新季度調查，高通膨和持續升息讓其更謹慎，預期會放慢聘用和加薪等速度。目前對公司前景更樂觀財務長百分比，減去沒那麼樂觀的百分比後淨值，從前一季正25個百分點轉為負10個百分點。

瑞典｜拚2025年巴西設門市和提供網購

服飾零售商H&M在17日表示，其2025年將會在巴西開設店面和提供網購服務，並指出巴西人口逾2.1億人，對時尚服飾需求強勁，因此是具發展潛力的市場。H&M在2012年在墨西哥開設其首家拉美店面，目前不斷擴大拉美市場版圖。