7/17 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜推特廣告收入 衰退近50％

馬斯克指推特因廣告收入衰退近50％，令現金流依然為負，因此首要任務是讓現金流轉為正，為提高吸引力，他表示，推特將很快推出抽成做法，讓用戶分享來自其個人頁面瀏覽量的廣告收入，但外界認為此舉恐令推特支出大增。

義大利｜地勤人員上周罷工 影響25萬名遊客

正值夏季旅遊旺季，義大利機場地勤人員與比利時的歐洲廉航瑞恩航空（Ryanair）機師均在上周末舉行罷工，其中前者導致上千架國內外航班停飛與25萬名遊客受到影響，後者也有120架航空因此遭到取消。

以色列｜總理尼坦雅胡脫水送醫 無大礙

總理尼坦雅胡辦公室16日表示，73歲總理15日因頭暈和疑似脫水而被送往醫院，留院觀察一夜和接受經醫學檢查後沒發現任何異常，因此最快16日就能出院，醫院發表聲明稱，總理在度假時沒做好避暑措施，但目前精神良好。

印度｜籲G20調高跨國企業納稅比重

據路透報導，印度將向G20會員國施壓，要求支持它所提議調高跨國企業在他國賺取的超額利潤的納稅比重，先前在美國主導下，G20同意對跨國企業課徵最低15％稅率，外加對超額利潤加徵25％的稅率。

日本｜財務大臣：G7會議未討論匯率議題

日本共同通訊社報導，財務大臣鈴木俊一表示，在印度舉行的G7財長會議上，並沒有對匯率議題進行討論；日圓近來急貶急升，已成外匯市場最受關注的焦點，它在6月底曾一度暴貶到145兌1美元，但在7月又強彈到138兌1美元左右。

日本 ｜經濟產業大臣 19日出訪印度

日本經濟產業大臣西村康稔預定7月19日到25日將出訪印度與孟加拉，料將與印度電子暨資訊科技部部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）進行會談，並簽署一項協議，以強化四方安全對話（Quad）的美、日、印、澳等四國關係。

韓國｜尹錫悅 主持災難安全對策會議

韓國總統尹錫悅16日已結束對立陶宛、波蘭與烏克蘭等三國訪問，從華沙啟程返國，並預定17日抵韓，主持中央災難安全對策會議，討論暴雨災害對策。韓國政府表示，連續四日暴雨已在各地造成35人死亡、10人失蹤。