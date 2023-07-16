7/17 China Scan 參與中國A股行情

江蘇│建立政府誠信獎懲制度

江蘇最新公布「加強政務誠信建設的實施意見」，內容包括守信激勵與失信懲戒。其中明確政府部門和公務員的信用資訊分類，對於誠信事蹟受到表彰獎勵的政府部門和公務員予以守信激勵，對於失信政府部門及公務員將強化責任追究制度。

浙江│杭州亞運比賽 嚴禁個人直播

杭州亞運會公眾售票官網最新公布觀賽規定，嚴禁觀眾在比賽現場進行個人直播；拍照應避免使用閃光燈，以免影響運動員；對精彩比賽可報以熱烈的掌聲，但不能喝倒彩或起鬨。杭州亞運會將於9月23日至10月8日舉行。

廣東│防颱應急響應 提升至Ⅱ級

鑒於泰利颱風強度繼續加強，預計將於7月17日傍晚到18日早晨以颱風級或強颱風級（12-14級）在廣東台山到海南文昌一帶沿海登陸，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定7月16日15時，將防風Ⅲ級應急回應提升為防風Ⅱ級應急回應。

上海│第二架國產C919執飛

中國東方航空採購的第二架大陸國產C9191大型客機16日正式上路，和首架引進的C919一同執飛上海到成都航線。東航總計採購五架C9191，預計將陸續出現在上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的商業載客航線上。

福建│RCEP成效現 進出口破人民幣兆元

作為經貿規模最大的自由貿易協定：「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效實施後，帶動福建外貿快速增長。廈門海關統計，2022年1月RCEP生效至2023年6月，福建省對RCEP其他成員國進出口人民幣10,040.5億元，占福建省外貿進出口總值的34.2％。

澳門│上半年入境旅客破千萬

隨著航班數量的快速增長、出入境管理政策優化調整，北京口岸旅客量穩步增長。目前北京口岸日均出入境旅客量已保持在2.9萬人以上，單以6月份的出入境人員量突破88萬，較5月增長25.7％，再創今年單月出入境客流量新高。

香港│第二期電子消費券 啟用

香港政府16日向650萬名市民發放今年第二期、2千港幣電子消費券，當中22萬是新合資格登記人。另外，餐飲業為配合新一期消費券發放，再次推出相關優惠，還有多個商場亦從16日起推出折扣或獎勵優惠，以吸引民眾購物消費。

大陸汽車上半年出口 年增75.7%

中國汽車工業協會公布，大陸汽車出口延續高增長勢頭，繼2021年全年出口超過200萬輛、2022年全年出口超300萬輛之後，今年上半年汽車企業出口214萬輛，年增75.7％，有效拉動相關行業增長。另外，大陸國有品牌乘用車銷量也保持穩定增長，市占率穩定在50％以上。