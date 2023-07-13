7/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜就業仍強 初領失業救濟周減1.2萬人

上周初領失業救濟人數大減1.2萬至23.7萬，顯示即使經濟走疲企業也不太願意裁減雇員，美國整體就業市場依然強勁。初領失業救濟4周移動平均數也同步下滑至246,750人。截至7月1日止續領失業救濟人數則達172.9萬，較前一周增加1.1萬人。由於科技與金融業裁員，自3月以來每周初領失業救濟人數一直維持在25萬人左右。

日本｜超商營運商Seven & I上季淨利遜預期

日本便利超商營運商Seven & I控股公司上季（3至5月）淨利年減35％至421.8億日圓（約3.1億美元），低於華爾街預期的610.8億日圓，主因是海外便利超商營業獲利年減52％，超級商店營業獲利也年減6％。上季總營收年增8％至2.7兆日圓。該公司13日維持年度財測不變，預期今年度（8月底止）營收下滑6％至11.2兆日圓，淨利成長1％至2,820億日圓。

日本｜陸消費助攻 優衣庫母公司獲利按讚

受到大陸消費需求回溫激勵，優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）上季（3至5月）淨利851億日圓（約6.1億美元）優於華爾街預期，雖然與去年同期相比減少6％。上季營收年增24％至6,761億日圓，也優於華爾街預期。迅銷13日調升年度財測，預期今年度（8月底止）營收成長19％至2.7兆日圓，淨利下滑5％至2,600億日圓。

韓國｜通膨降＋經濟減速 基準利率維持不變

韓國央行基於通膨降溫和經濟成長減速，13日例會將基準利率維持在3.5％不變，符合市場預期，連續四次例會按兵不動。自1月以來，央行便將利率維持在現行水準。韓國6月通膨降至21個月低點2.7％，6月出口連續九個月下滑。

加拿大｜央行升息1碼至5％ 創22年來新高

繼6月升息後，加拿大央行12日宣布將利率再調升1碼至5％，創下22年以來新高，此決議符合市場預期。該央行表示，鑒於消費者支出持續強勁，將通膨壓低至2％目標恐怕得花更多時間。若通膨放緩速度不如預期，未來不排除再次升息。

歐元區｜5月工業生產月增0.2％ 低於4月的1％

歐盟統計局13日公布，歐元區5月工業生產（包括製造業、採礦業與公共事業）月增0.2％，低於4月的1％與市場預期的0.3％增幅。顯示利率持續攀升對於投資與需求帶來傷害。其中，德國5月工業產出月跌0.2％，是歐元區唯一下滑的主要經濟體。

英國｜5月GDP月減0.1％ 表現不及4月

根據英國國家統計局13日公布，5月國內生產毛額（GDP）月減0.1％，遜於4月的月增0.2％，但略優於市場預期的月減0.2％。5月經濟萎縮主要受到工業產出下滑拖累，反映英國央行激進升息打擊經濟活動。5月工業產出月減0.6％。