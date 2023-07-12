7/13 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜佛蒙特州遭百年大洪災

美國東北部連日暴雨，佛蒙特州遭遇近百年來最嚴重洪災，超越2011年艾琳颶風的災情，僅次於1927年的佛蒙特大洪災。州長史考特（Phil Scott）12日表示，過去48小時的降雨和洪水是「歷史性災難」，並示警本周可能有更多降雨。

美國｜馬斯克疑自肥 總部秘密蓋豪宅

華爾街日報取得資料，特斯拉內部有一個祕密項目名為「42號計畫」，內容是打算在該車廠德州總部附近，打造一座有玻璃牆的建築物，作為執行長馬斯克的住處。建築物旁的綠化景觀設有瀑布，以及具未來感的皮卡車，看起來像是特斯拉即將推出的Cybertruck。但消息人士稱，特斯拉董事已對此展開調查。

法國｜泰勒絲歌迷塞爆 售票網當機

售票網站Ticketmaster在11日當機，由於當時正值美國流行歌手泰勒絲（Taylor Swift）法國演唱會售票期間，導致數千名歌迷無法購票。網站在第一時間宣布明年春天巴黎4場演唱會及里昂2場演唱會暫停售票，並強調尚未使用的折扣碼在網站恢復正常後能繼續使用，但未說明何時重啟售票。

印度｜迪士尼擬出售Star India

迪士尼（Disney）正為旗下印度的Star India事業研究策略選項，包括合資或出售，此舉顯示自福斯（Fox）手中收購該事業後，迪士尼在印度的經營面臨壓力。知情人士透露，迪士尼已與至少一家銀行洽商，討論如何協助Star India業務增長、同時又能分擔部分成本的方法。目前談判還在早期階段，尚不清楚迪士尼最終決定。

新加坡｜內閣官員涉貪遭調查

新加坡政府近日因內閣官員涉嫌貪汙而展開調查，繼先前內政部長及外交部長被控租住國有洋房遭到調查後，新加坡總理李顯龍稍早宣布，交通部長伊斯瓦蘭（S. Iswaran）也因涉貪而遭到停職，內政部長及外交部長皆未遭到停職處分，且調查並未查獲貪汙事證。

澳洲｜碳排新規衝擊日能源安全

日本能源官員11日呼籲澳洲放棄新的碳排規定，指稱這些規定已威脅該國能源安全。澳洲新規定於7月1日生效，要求新液化天然氣設施營運首日便需達到碳中和要求。東京當局認為，這將令新的LNG出口接收站在澳洲難以營運，而澳洲供應的天然氣占日本需求的逾4成。

紐西蘭｜利率維持5.5％ 通膨趨緩

紐西蘭央行12日宣布，官方現金利率維持於5.5％不變，此為14年來最高水平並符合市場預期，但該行警告貨幣緊縮可能得維持一段時間。紐西蘭自2021年10月以來已連續12次升息，此策略效果逐漸顯現，令該國今年首季經濟陷入衰退、通膨趨緩。