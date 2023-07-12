7/13 China Scan 參與中國A股行情

浙江│杭州發布紅色預警 最高溫衝攝氏40度

酷暑衝擊浙江，杭州在12日發布今年首個高溫紅色預警，且在當日大陸氣溫排行榜上，12日12時、13時、14時等中午時間點，前十位均為浙江站點，其中武義為最熱站點，在期間氣溫高達攝氏38～39.6度。

四川│達州攜手阿里雲 建先進計算中心

達州市近日和阿里雲簽署合作協議，共同建設萬達開先進計算中心，作為公共創新基礎設施與產業服務平台。該中心將基於阿里雲飛天智算平台技術架構，可符合超大規模AI模型及海量數據對算力提出的更高要求。

香港│反對排核污水 擬禁日10縣水產進口

大陸和香港相繼對日本福島核污水排海計畫提出抗議，並公布反制措施。香港政府環境及生態局局長謝展寰12日表示，一旦日本啟動排放核污水，香港特區政府將會即時禁止沿東京、福島和千葉等10個縣（都）水產品進口。

福建│H1斥資逾200億人民幣 提升農村基建

福建今年上半年持續投入農村建設品質提升任務，期間已完成投資人民幣（下同）200.5億元，比去年同期增加25億元，年增14.2％，占年度300億元計畫投資的66.8％。福建每年頒布一項農村建設品質提升實施方案，今年聚焦基礎設施。

雲南│力推百萬就業見習職位募集計畫

為降低就業壓力，促進大學畢業生等青年族群及早就業，雲南官方透過各種措施，加快推動百萬就業見習職位募集計畫落實。目前就業見習職位儲備量保持在5千個以上，預計下半年還將開發就業見習職位逾1.5萬個。

上海│持續擴大消費 重要節日推主題活動

為拓展內需消費，上海將根據全年促消費活動方案，發揮「五五購物節」溢出效應，繼續圍繞「潮起上海 樂享消費」主題，聚焦重要時令和節日，持續開展「五個季」促消費主題活動，保持消費市場熱度不減、亮點不斷。同時，對標年度目標任務加快推進上海國際消費中心城市建設。

湖南│提供獎金 鼓勵縣市化解隱性債務

湖南為防範地方政府債務風險推出新規。包括財政管理改革，要求預算公開且落實到位，專項債券專案和資金規範管理。針對隱性債務化解排名全省前列的市州、縣市區，將給予資金獎勵，並新增債券額度分配中予以優先支持。

陸公共充電樁 6月增6.5萬台

據中國充電聯盟最新統計，6月份大陸全國電動車公共充電樁較5月增加6.5萬台，近215萬台，年增達40.6％。設置公共充電樁前十大省市，分別為廣東、江蘇、浙江、上海、湖北、北京、山東、安徽、河南、福建，其占比達總數的71.4％。