7/12 China Scan 參與中國A股行情

安徽│多管齊下 助大學畢業生就業

為解決青年失業率居高不下問題，安徽去年以來啟動大學校長訪企促就業行動，累計訪問企業2.09萬家，新增職缺30.9萬個。另外，今年以來還召開7,042場校園就業活動，並透過微信、支付寶小程式的「雲招聘」服務為畢業生找尋工作機會。

四川│長江電力Q2發電量 年減近4成

四川重要發電企業長江電力11日公告，受降雨較少影響，今年上半年長江上游烏東德水庫和三峽水庫的來水總量較上年同期減少約2到3成，因此今年第二季該公司所屬梯級電站總發電量約476.16億千瓦時，較上年同期減少38.33％。

香港│將送8萬張直達亞洲航點免費機票

香港機場管理局11日開始，將會透過本地航空公司，以不同管道向港人發送由香港出發的8萬張免費機票，來回香港與亞洲多個航點，本次活動由香港快運（HK Express）打頭陣，11日上午10點半展開搶機票行動，為期兩星期，預計送出2.1萬張機票，之後由香港航空於24日接力。

澳門│博弈業大展 將吸引逾5千人與會

疫情過後，澳門娛樂及旅遊活動逐步恢復正常，暌違超過三年的博弈業大型會議及展覽：G2E（亞洲國際娛樂展）11日至13日在澳門舉辦，該大會同期舉辦亞洲綜合渡假休閒產業博覽會，一系列展會與研討會活動，預計將吸引來自娛樂及綜合渡假村行業超過5千名專業人士與會。

北京│啟動自動駕駛商業化試點

大陸首個「車內無人」的商業化試點牌照，將在近期於北京發放，首批企業有望取得相應經營許可，讓大陸「全無人」自動駕駛的發展更進一步，此次開放，企業在達到相應要求後，可在北京市高級別自動駕駛示範區，對大眾提供常態化的自動駕駛付費出行服務。

上海│經濟走俏 Q2消費者信心回升

上海社會調查研究中心上財分中心11日發表報告指出，第二季上海財經大學上海市消費者信心指數為122.3點，季增10.5點，年增17.9點，顯示因大陸經濟形勢走俏，上海消費者信心也顯著回升。

浙江│公布亞運減污降碳數位管理平台

浙江11日公布「亞運碳中和－減污降碳協同」數位化管理平台，助力打造首屆碳中和亞運會、亞殘運會，該平台首次將數位化技術運用到碳排放採集、核算、減排、登出、評價管理全流程，涉及六座城市、13個領域，建立起完整的碳排放管理體系。

陸物聯網市場 估2027年冠全球

數據資訊公司IDC最新報告指出，預測2027年大陸物聯網支出規模將趨近於3千億美元，位居全球第一，約占全球物聯網總投資規模的四分之一左右。

此外，大陸物聯網IT支出的五年年均增長率將以13.2％穩定增長，增速超過全球平均水準。