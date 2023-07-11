7/12 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜曼哈頓豪宅市場 迎新高峰

曼哈頓頂級豪宅6月簽約成交量，創2006年來同期第二高紀錄，扭轉外界認為Fed持續升息和經濟疲弱，會讓大部份豪宅買家退場觀望的看法。相反地，在美股回升和經濟衰退憂慮持續減退等利多，正在讓豪宅市場回復成長動能。

德國｜7月經濟信心指數 遜預期

ZEW在11日公布7月經濟信心指數，從6月負8.5點，下滑至負14.7點，比市場預期負10點更嚴重。主要是歐洲央行持續升息，讓分析師與法人進一步看壞德國經濟前景。ZEW主席Achim Wambach指目前市場預期經濟年底前持續惡化。

德國｜賓士Q2電動車銷售 年增逾1倍

賓士集團11日表示第二季電動車銷售，從去年同期25,200輛成長逾1倍至56,300輛，即使跟前一季相比也在成長，主要是德國與美國等需求提升所致。至於傳統動力汽車銷售年增6％至515,700輛，貨車銷售年增19％至119,500輛。

奈及利亞｜2045全球能源需求看增23％

OPEC秘書長艾爾蓋斯11日在奈國舉行的能源會議上預測，全球能源需求截至2045年將較目前成長23％，因此必須以各種方式來滿足需求。但全球石油業投資不足，他認為任何呼嘯限制或停止投資新石油開發計畫是不明智的決定。

土耳其｜5月經常帳赤字擴大至79.3億美元

央行11日公布5月經常帳赤字，從4月54億美元，擴大至79.3億美元，主要是里拉持續大幅貶值讓進口貨品價值超過出口品，導致貨品赤字高達104.8億美元。但旅遊業帶來淨流入30.5億美元，讓服務業收支盈餘創38.6億美元新高。

新加坡｜淡馬錫投資淨值下滑5.2％

主權基金淡馬錫11日公布年報，截至3月底止一年投資組合資產淨值下跌5.2％至約2,870億美元。由於中美關係與俄烏戰爭等地緣政治更緊張，成拖累全球經濟放緩主因，在重要已開發市場面臨衰退風險下，其投資立場持續謹慎。

泰國｜總理帕拉育將退出政壇

現年69歲的總理帕拉育在11日發表聲明，宣布他要退出政壇，並要辭去泰國民族團結黨的黨員資格。他表示自己將繼續擔任看守總理，直到新政府組成後就會下台。他在2014年擔任陸軍總司令時，透過軍事政變上台至今已經九年。