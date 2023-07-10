7/11 China Scan 參與中國A股行情

湖北│發電裝機容量 突破1億千瓦創高

據統計，截至2023年6月底，湖北省發電裝機容量達到10,065萬千瓦，再創歷史新高。從裝機構成來看，水電裝機容量達到3,784萬千瓦（含三峽電站），占比37.6％；火電裝機容量達到3,579萬千瓦，占比35.6％；風電、太陽能裝機容量達到2,702萬千瓦，占比26.8％。

安徽│合肥新能源車充電綜合體 試營運

合肥市首個新能源汽車充電綜合體專案日前開始試營運，該綜合體為地下一層、地上五層全額配比充電樁的公共停車樓，總共設置197個車位。該專案目前日均可充電約3萬度，至少可滿足1千輛新能源汽車充電需求。

上海│航船氫級燃料供應鏈 加快布局

上海市副市長張小宏近日在航運服務業創新大會中表示，上海將加快布局航船氫級燃料供應鏈，穩妥推進上海港、洛杉磯港綠色走廊建設，推動交通運輸設施的綠色走廊建設。積極應對行業脫碳、船舶排放控制區等全球航運業重大治理問題。

浙江│浙台合作周 簽約投資10.2億美元

2023浙江·台灣合作周金華分會場日前開幕，期間涉及電商、汽車製造、餐飲等17個項目簽約，投資額達10.2億美元。台灣商業總會主席賴正鎰表示，金華所轄的義烏市擁有最龐大的電商發展潛力，網路零售和青創是未來金華與台灣兩岸合作的重要領域。

福建│台船員申換陸適任證書 恢復培訓

由中國海員建設工會和台灣中華海員總工會共同推動促成的台灣地區船員申請換發大陸船員證書補差培訓項目，近日在中斷三年後正式恢復，首期培訓於7月8日在廈門開班。持有台灣船員適任證書的台灣民眾，可透過該補差培訓申請換發大陸船員適任證書。

香港│陳茂波：下半年經濟好於上半年

香港財政司長陳茂波10日在高峰論壇中指出，香港失業率從2022年底約3.3％，降至目前約3％，而通膨率約1.9％則與2022年相當，加上2023年下半年將有各項大型活動、展覽陸續在香港舉辦。在外部未出現重大挑戰前提下，今年下半年經濟會比上半年好。

貴州│企業領雲使用券 最高補貼人民幣5萬

為進一步提高企業雲端服務商品質，貴州新推「雲使用券」，作為補貼上雲企業購買雲服務相關產品使用費的憑證。根據規定，符合條件的上雲企業可隨時線上領用「雲使用券」。初次領用的最高補貼額度為人民幣（下同）5萬元，之後為3萬元。

全球百大手遊商 陸企近四成

數據調查公司Sensor Tower商店情報台顯示，6月份共有39個大陸遊戲廠商，入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金18.9億美元，占本期全球TOP100手遊發行商收入38.6％。相較前幾個月有所下降，金額亦為2023年次低。