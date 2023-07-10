7/11 Global Scan 掌握全球投資脈動

德國｜派軍隊到澳洲參加12國軍演

德國將首次派軍隊到澳洲，參與來自12國合計約3萬軍人在當地舉行的聯合軍演，顯示中國在印太地區與鄰國關係愈來愈緊張，德國加強對區內局勢的關注。其認為在經濟相互依存關係下，印太地區對德國乃至歐盟極為重要。

英國｜6月起薪增幅 26個月新低

招聘和就業聯合會（REC）和安侯建業（KPMG）在10日公布調查顯示，6月正職與臨時工的起薪點增幅為2021年4月來最低，這可望有助減輕英國央行對通膨壓力的憂慮。央行自2021年底來升息13次，以試圖抑制居高不下的通膨率。

英國｜易捷航空 取消夏季1,700個航班

易捷航空（EasyJet）以歐洲航空交通控管混亂為由取消1,700個夏季航班，在7月到8月已預定9萬個航班裡占約2％，18萬名旅客受影響。負責協調歐洲航空管制機構「歐洲管制」（Eurocontrol）指今年航管可能負荷不了大量航班。

泰國｜Siam看好陸電動車 聯手進軍泰國

Siam Motors副總裁Sebastien Dupuy說，正跟幾家中國車商針對包括高階電動車等討論潛在合作案。他指電動車將有很好的成長空間，Siam希望在這個持續成長的市場裡分一杯羹。外界認為中國電動車已開始給泰國車市帶來轉變。

日本｜亞洲首個機器人運作CFC 登場

英國線上超市與科技集團Ocado在10日表示，其為日本合作廠商永旺（AEON）打造出亞洲首個以機器人運作的客戶訂單履行中心（CFC），已在關東地區營運。Ocado表示永旺在日本第二座CFC將位於八王子市，未來會建立更多CFC。

韓國｜傳砸40億美元金援信用合作社

金融監督委員會匿名官員10日證實，已要求多家商業銀行準備資金，透過附買回協議措施來援助遭存款戶擠兌的信用合作社新農村金庫。該官員沒透露援助金額，但銀行業內知情者透露金額約40億美元。該會不評論相關報導。

瑞士｜BIS：全球24家央行將發行數位貨幣

國際清算銀行（BIS）10日公布調查，來自新興市場與先進國家等約24家央行，可望2030年底前發行自家數位貨幣。多國央行正研究和致力以本國貨幣數位化來供零售用途，避免民間企業把持數位支付帳款而加快現金使用的衰落。