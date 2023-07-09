7/10 China Scan 參與中國A股行情

江西│去年高能耗製造業用能 創近年新低

江西近年積極改善能源消耗總量，大力推進重點領域節能降碳，在「十三五」期間，以年均3.61％的能源消費增速支持了年均7.39％的經濟增長，以2022年來說，該省製造業高耗能行業用能占比49.63％，創下近年來歷史最低。

貴州│新能源發電裝機 累計達2,187萬千瓦

近年來，貴州因地制宜發展風電、太陽能發電等新能源產業，使部分農業生產條件不佳的高寒山區獲得發展機會，截至今年6月底，貴州省新能源裝機總容量累計達2,181萬千瓦，其中風電607萬千瓦、太陽能發電1,511萬千瓦、生物質發電63萬千瓦。

廣西│首個獨立儲能電站 參與市場交易

廣西首個大容量獨立共用儲能電站－平陸儲能站，近日在廣西電力交易中心參與市場交易，標誌著廣西電力市場進入獨立儲能市場化運營的新階段，據稱，這類新型獨立共用儲能電站不僅可利用峰谷差價來獲取收益，還可通過參與現貨市場以加入當地電力調節。

上海│上海鑽石交易所 與比利時簽約

上海鑽石交易所與比利時鑽交所聯合會7日在比利時當地簽約，雙方過去已有貿易往來和密切合作，本次簽約後，雙方將開啟全方位合作，上海鑽石交易所將推動比利時企業參與「進博會」，在大陸推廣比利時鑽石品牌和服務。

吉林│長春3千個充電樁 將於7月底投運

長春市新能源汽車智慧充電基礎設施專案（一期）工程現已全面啟動，計畫建設充電樁3千個，快充占比超95％，預計7月末陸續投運，充電站覆蓋公家機關、醫院、學校、公園綠地、商業中心、交通樞紐、重要交通線路及其他公共停車場等。

北京│暑期旅遊火爆 門票預訂量飆漲

北京暑期旅遊市場持續火熱，據統計，7月份前七天，北京暑期景區門票預訂量比2019年同期增長200％，暑期酒店預訂量較6月同期增長36％，業內人士指出，其中兒童旅客的增長尤為明顯，帶孩子出門成為消費增長新動力。

湖南│促進房市 漵浦擬發購房補貼

湖南省漵浦縣最新放寬房市政策，即日起至2023年12月31日將給予購房補貼，補貼標準為每平方公尺人民幣（下同）60元，最高不超過144平方公尺、8,640元，補貼方式由縣財政承擔，2024年分兩次補貼到位。

運輸需求增長乏力 SCFI下跌

上海航運交易所日前最新公布的上海出口集裝箱綜合運價指數為931.73點，較上期下跌2.3％。整體而言，大陸運輸需求缺乏進一步增長的動力，多數航線市場運價走低，拖累綜合指數下跌，進入下半年，市場期待各項積極措施持續發揮作用，以支撐出口集運市場早日復甦回溫。