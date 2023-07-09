7/10 Global Scan 掌握全球投資脈動

加拿大｜港口罷工 46億加元貨物受困

加拿大西岸港口罷工已經持續一周，迄今約有價值46億加元的貨物運輸受到牽連。另外這次罷工涉及的溫哥華港是加拿大太平洋門戶供應鏈的重要港口之一，其貨物吞吐量占該國貿易總額的四分之一。

美國｜郵政局慘虧 調升郵資自救

郵政局9日開始，把平信郵資從0.63美元調高至0.66美元，國內名信片郵資從0.48美元調高至0.51美元，國外名信片由1.45美元調高至1.5美元，以抵消營運支出不斷攀升和增加營入的必要手段。郵政局估今年虧損45億美元。

英國｜拜登訪英 強化美英關係

美國總統拜登9日啟程前往歐洲參加11日登場的北約峰會，他將在英國短暫停留，10日將與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面，討論重點包括烏克蘭問題、新科技與潔淨能源等，之後也會拜訪英王查理斯三世討論氣候變遷問題。白宮表示，拜登此行意在進一步強化美英關係。

法國｜央行總裁：調高通膨目標是虛假主意

針對近來部分經濟學家提議調升現行的2％通膨目標，法國央行總裁、同時也是歐洲央行管理委員會成員之一的戴加洛周日（9日）公開表示反對，他警告調高通膨目標是「虛假的好主意」，恐怕將導致借貸成本升高而非降低。

土耳其｜土烏協商 盼延長黑海穀物倡議

確保全球糧食供應穩定所簽訂的「黑海穀物倡議」將在7月18日到期，土耳其總統艾爾段上周五（7日）與到訪的烏克蘭總統澤倫斯基會面，希望能居中斡旋，推動該倡議至少每三個月延長一次，取代目前的每兩個月。

澳洲｜會見德國總理 深化兩國貿易

澳洲總理辦公室表示，總理艾班尼斯7月10日將會見德國總理蕭茲，兩人會針對深化澳德兩國在貿易、投資、乾淨能源轉型及國防等多項領域的合作進行討論。之後他還將參加11、12兩日在立陶宛舉行的北約峰會，倡導澳洲在地理上的戰略重要性。

日本｜日韓論壇 商討少子老齡化

日韓未來論壇7月8日在北海道大學舉行，出席學者針對因應少子化與老齡化等議題對策展開討論。根據統計，日韓兩國2022年的總和生育率均創下歷史新低，早稻田大學經濟學教授朴相俊還指出，兩國女性共同處是以結婚生子的30多歲為分水嶺，之後就業率出現下滑。