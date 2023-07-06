7/7 China Scan 參與中國A股行情

北京│元宇宙產業創新中心 啟動籌建

北京市元宇宙產業創新中心籌建工作6日啟動，該中心聚焦六大任務：技術、應用、情境、資料、標準專利、治理，並與產業鏈上下游企業廣泛合作，首批已匯聚大陸40多家企事業單位。該中心將儘快完成企業法人註冊。

河南│首個風儲裝備製造產業基地 投產

看好濮陽的低風速風能資源，遠景濮陽大兆瓦智慧風機裝備製造基地近日正式投產，這也是河南首個風儲裝備製造產業基地。該基地占地50畝，建有年產200萬千瓦5MW及以上智慧風機裝備生產線及配套服務中心。

西藏│力爭2027年上市公司達40家

西藏最新推出「格桑花行動」涉企優惠政策，包含企業上市、金融支援、稅收優惠、產業扶持、土地讓利、就業創業補貼和其他7方面71條優惠政策。力爭到2027年，全區上市公司達40家左右，培育市值人民幣100億元以上上市公司15家左右。

廣東│高鐵網時速有望全面破350公里

繼贛深高鐵通車、廣東邁入「市市通高鐵」後，廣東在大陸有望率先達成「市市通時速350高鐵」。其中，廣汕高鐵最快9月開通，廣湛高鐵擬2024年通車，灣區高鐵網延伸貫通粵東、粵西地區。到2025年，廣東高鐵通車里程將占該省鐵路逾53％，將達到廣州與灣區各市1小時通達。

福建│展開逾600場大學畢業生徵才會

繼推出專項補貼後，福建官方又推新措施促進大學畢業生就業。6日起，福建九個設區市及平潭綜合實驗區將舉辦，600多場針對離校未就業大學畢業生的專場徵才會。

浙江│金華IPv6技術創新會議 探索區域優勢

中央網信辦日前在金華召開全國IPv6技術創新和融合應用試點工作推進會。會議要求，要加強產業鏈協同攻關，在試點城市要積極探索構建具有區域優勢的IPv6產業生態，試點項目要積極開展產業合作，提高試點外部效應。

上海│與莫德納簽署戰略合作協定

上海和美國疫苗廠商莫德納5日簽署戰略合作協定，上海市委書記陳吉寧會見莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）一行人。陳吉寧指出，希望以這次戰略合作協定簽署為契機，加快推動莫德納專案落實、儘早達到實體運作，推動更多先進技術、創新產品進駐上海。

房市先揚後抑 6月成交面積續跌

中指研究院指出，今年上半年大陸房市呈現先揚後抑，第一季在積壓需求集中釋放以及前期政策效果顯現等因素帶動下，市場活躍度提升。但進入第二季之後未能延續回款趨勢，購房觀望氣氛下，成交快速回落，6月成交面積跌至2,009萬平方公尺的低點。