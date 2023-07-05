7/6 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國｜下修全年經濟成長預測至1.4％

財政部以上半年成長低迷為由，下修2023年經濟預測，新估全年國內生產毛額（GDP）成長率只有1.4％，低於前次預估的1.6％。財政部的成長預估與韓國央行5月的預測相同。財政部並表示，下半年經濟可望逐步復甦，明年加速反彈，2024年成長率可達2.4％。

泰國｜通膨雖降溫 將續升息1碼

泰國5日公布6月消費者物價指數（CPI）年增0.23％，小於5月的0.53％，是連續第2個月通膨率低於央行設定的1％至3％範圍。排除能源與糧食價格後，6月核心通膨率1.32％也低於5月的1.55％，但市場仍舊預期泰國央行將升息1碼。

越南｜芭比娃娃真人版電影遭禁

原訂21日在越南上映的好萊塢真人版電影《芭比娃娃》，因為該片出現大陸主張的「九段線」南海地圖，遭到越南禁映。《芭比》並非首部因為「九段線」遭禁的電影，索尼的「秘境探險」（Uncharted）也因為相同理由被官方禁映。

新加坡｜MAS：經濟前景黯淡 惟通膨觸頂

新加坡金融管理局（MAS，等同央行）5日表示，星國經濟成長展望黯淡。近幾季經濟明顯放緩，預期短期經濟可能維持疲弱格局。不過MAS認為通膨已經觸頂，並將今年的通膨率下修至4.5％至5.5％，低於先前預估的5.5％至6.5％。

菲律賓｜6月CPI年增5.4％ 續降溫

菲律賓5日公布6月消費者物價指數（CPI）年增5.4％，連5個月通膨率縮小，且6月通膨率創去年4月以來最低點。排除能源及糧食價格後，6月核心通膨率7.4％也小於5月的7.7％。外界預期通膨持續降溫的情況下，央行將繼續維持基準利率在6.25％。

法國｜工業生產5月增1.2％

法國統計局Insee5日公布，5月工業生產（包括製造業、能源業與營建業）月增1.2％，高於4月的0.8％增幅與市場預期的月減0.2％，顯示即便通膨與利率高漲令經濟前景蒙塵，但供應鏈瓶頸緩解使得製造業恢復動能。其中製造業產出月增1.4％為最大功臣。

土耳其｜通膨連八月下滑 仍居高檔

土耳其統計局最新數據顯示，6月消費者物價指數（CPI）年增38.2％，較5月的年增39.6％放緩並低於市場預估的39％，同時創下2021年12月以來最低。此為通膨連八月下滑但依然維持於歷史高檔，凸顯對抗通膨對於該國央行而言仍是艱鉅挑戰。