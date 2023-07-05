7/6 China Scan 參與中國A股行情

天津│建溢油應急處置系統 全球最大

大陸交通運輸部水運科學研究院天津海上溢油應急處置實驗系統，近日正式開工建設，該項目預計2025年建成後，將是目前世界最大且唯一能夠進行四級海況下全尺寸溢油應急處置裝備試驗的設施，將彌補大陸缺乏專業溢油應急處置實驗室的科研空白。

河北│高溫紅色預警 啟動4級應急

河北5日上午發出高溫紅色預警信號，並啟動重大氣象災害（高溫）4級應急響應。預計5日下午，保定、廊坊及以南地區最高氣溫可達37～39度C，其中石家莊、滄州南部、衡水、邢台、邯鄲局部地區可達40度C以上。預計未來兩天河北中南部地區高溫天氣將持續。

山西│文創業產值 拚三年500億人民幣

山西近日印發計畫，推動文創產業發展。該計畫提出力爭用三年時間，各市暢銷文創商品達十種以上，建成十個年產值超過人民幣（下同）1億元的文創產業聚落，創建100個文創產業示範基地，達到文化及相關產業增加值逾500億元。

安徽│合肥高新區積體電路總部 落成

合肥高新區積體電路總部基地近日全面竣工。該基地占地170畝、建築面積33.4萬平方公尺，總投資人民幣18億元，由18棟單體建築構成，涵蓋獨棟企業總部、標準化廠房、公共服務平台、孵化器及綜合配套用房等，為積體電路創新集聚提供最新平台。

上海│助畢業生 就業 推15分鐘服務圈

大學畢業生就業成為大陸經濟的重點任務，上海人社部指出，今年上海一共有23.6萬名大學畢業生。為方便媒合畢業生與就業機會，上海在各地打造工作站，形成「15分鐘就業服務圈」，讓畢業生就近得到就業服務，並推出相關實習與履歷指導計畫。

浙江│蕭山機場 增開亞洲國際航線

杭州蕭山國際機場作為杭州亞運會主陣地，正持續推進開發亞洲航線網絡。目前已新增或恢復韓國濟州、泰國普吉島、泰國清邁、越南芽莊、印尼峇厘島和菲律賓卡利博等地直達航線，另將計畫增開亞洲國家重點通航城市的航班，為與會人員提供運輸服務。

海南│離島免稅店銷售額 上半年增31％

今年上半年，海南離島免稅店總銷售額323.96億元，年增31％；總銷售額中，免稅銷售264.84億元，年增26％；免稅購物人數516.6萬人次，年增34％；免稅購物件數2,568.23萬件，年增5.8％。為加快恢復和擴大消費，7月4日起，海南啟動為期兩個月的2023第二屆海南國際離島免稅購物節。

電影業顯著復甦 H1票房增五成

大陸國家電影局最新統計顯示，今年上半年電影總票房為人民幣（下同）262.71億元，相較2022年同期171.81億元的票房成績增長52.91％。

業內人士表示，隨著影院全面恢復運營，優質影片陸續定檔上映，加上觀眾觀影熱情回溫，2023年電影行業料顯著復甦。