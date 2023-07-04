7/5 China Scan 參與中國A股行情

海南│免稅購物節啟動 消費券大放送

海南省商務廳表示，2023第二屆海南國際離島免稅購物節於今年6月底至8月舉辦。購物節期間，海南省政府將發放人民幣2千萬元免稅購物消費券，聯動全省12家免稅店展開「現金券大派送」，舉辦夏日市集等各類主題活動。

香港│債券通月交易額 六年增30倍

香港政府財政司司長陳茂波4日表示，債券通經過六年發展已成為境外投資者配置大陸債券的主要管道，境外機構通過債券通持有大陸債券的總規模超過人民幣（下同）3.1兆元，交易額也由2017年開通首月的310億元，躍升至超過9,700億元，漲幅超過30倍。

新疆│陸最大碳酸鋰項目 巴州投產

新疆巴州碳酸鋰一期項目近日正式投產，年產量達6萬噸。這不僅是大陸國內目前行業單體產量最大的電池級碳酸鋰項目，也是新疆首個投產的電池級碳酸鋰項目。電池級碳酸鋰是生產鋰離子電池正極材料的關鍵原料。

陝西│動員中小企業 助青年就業

暑期大學畢業生求職旺季到來，陝西6月起接連推出穩就業措施。針對企業招用畢業兩年內、登記失業的16至24歲青年，按每人人民幣2千元標準給予一次性就業補貼，還將動員2,500家中小企業，提供4萬個青年見習機會。

山西│晉城聚焦光機電 加速產業轉型

山西晉城加快產業轉型，光機電為主攻方向，致力建成光機電產業集聚城市。2022年底，晉城光機電產值達到人民幣293億元，占製造業工業總產值的27％，近三年產值年均增幅約26％，成為當地增幅最大、發展最快的新興產業。

廣東│白雲機場H1接送旅客 全大陸最多

廣州白雲機場公布數據顯示，今年上半年該機場共接送旅客超2,800萬人次，位居大陸機場首位，更創下大陸春運「客流總人數」及「單日接送旅客量」雙項第一。此外，夏秋新航季也創下大陸客運航班編排架次排名全國第一的歷史紀錄。

廣東│廣州扶持金融業 祭專項政策

廣州市南沙開發區管委會表示，南沙綜合性金融扶持辦法即將公布，將針對期貨、氣候投融資、金融人才等領域推出專項政策。同時，當前15％企業所得稅收優惠政策涵蓋了金融業六個方面11條產業明細目錄，新措施將確保惠企政策早落實早見效。

新能源車產業 邁入規模化

大陸第2,000萬輛新能源汽車7月3日在廣州下線。中國汽車工業協會常務副會長付炳鋒表示，大陸新能源汽車達成第一個1,000萬輛歷時15年，而第二個1,000萬輛僅用了一年零五個月的時間，代表產業邁入規模化、全球化的高品質發展新階段。

目前大陸已建立結構完整、有機協同的新能源汽車產業體系，培育了全球最大的消費市場，新能源汽車產量連續八年位居全球第一。市場預估2025年時，新能源汽車在大陸市占率躍升至60％，年銷量可達1,700萬輛。