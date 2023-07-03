7/4 China Scan 參與中國A股行情

河南│上汽鄭州新能源電池專案 啟動

上汽集團鄭州新能源動力生產基地動力電池專案近日正式啟動，地點位於鄭州經開區。該專案總投資人民幣（下同）20億元，建設30萬台套動力電池，項目投產後，年產值將超過100億元，將進一步完善河南新能源汽車全產業鏈布局。

江蘇│書展開幕兩日 湧入逾8萬人次

為期五天的第十三屆江蘇書展正在蘇州舉辦，開幕兩天（7月1日、2日）共吸引8.6萬人次參觀。書展主展場總面積達2.5萬平方公尺，設置「貫徹二十大奮進新征程」主題館、江蘇精品館等十多座展館及展區，展銷圖書20多萬種。

上海│豪宅現天價 1.58億人民幣成交

上海市中山南路的頂層複式公寓7月1日於京東房產拍賣平台，以人民幣（下同）1.58億元價格成交，該住宅位於綠城黃浦灣樓王7號樓的25層，建築面積為458.78平方公尺，可以俯瞰陸家嘴的城市風光，成交價較起拍價1.25億元，溢價26.4％。

廣東│汕頭國際紡織城 開工

汕頭國際紡織城3日開工，項目計劃總投資人民幣305億元，總規劃用地面積5,000畝，包括全球紡織品採購中心和紡織產業園區，將有效解決產銷無法貫通、產業未能集聚集約發展的瓶頸問題，打造集生產製造、產業服務、採購交易、智慧物流為一體的新型產業載體和完善產業鏈條。

澳門│6月博彩收入 大增513.9％

澳門6月博彩收入大幅增長，澳門博彩監察協調局數據顯示，期內博彩收入較2022年同期成長513.9％至152億澳門元。瑞銀公布報告指出，平均每日賭收為約5.07億澳門元，符合市場預期。累計1～6月澳門博彩收入，年增205.1％至801億澳門元。

海南│免稅購物節 發2千萬人民幣消費券

為推動離島免稅購物快速恢復增長，海南將舉辦為期兩個月（6月底至8月）的2023第二屆海南國際離島免稅購物節。購物節期間將陸續推出形式多樣的主題促銷活動，並發放人民幣2,000萬元免稅購物政府消費券。

內蒙古│呼和浩特 打造算力樞紐節點

內蒙古能源富足、氣候冷涼、區位優勢明顯、產業基礎完備，大陸工信部擬將呼和浩特打造成為國家算力樞紐節點，建成國家級互聯網骨幹直聯點，並加強綠色算力發展，強化綠色算力技術應用創新。

今年陸大學畢業生 將創新高

大陸高校畢業生人數連年遞增，2023年的大學畢業生更將來到1,158萬人的歷史新高。在經濟復甦不如預期、消費降級的大環境，這群龐大的社會新鮮人也即將面臨史上最艱難的求職時刻，即便官方致力推出各項促就業措施，但實際助益仍相當有限。