7/3 China Scan 參與中國A股行情

新疆│萬噸級綠氫煉化項目 全產業鏈貫通

新疆庫車綠氫示範項目順利產氫，產出的氫氣通過管道輸送到中國石化塔河煉化、替代現有天然氣化石能源制氫，這也是大陸首次實現萬噸級綠氫煉化項目的全產業鏈貫通。該專案制氫規模達到每年2萬噸，大陸綠氫產業料加速發展。

江西│成立現代產業引導基金

江西日前宣布成立現代產業引導基金，總規模達人民幣（下同）3千億元，由江西國控集團牽頭出資1,500億元並作為基金管理機構，目前各方出資陸續到位。該基金專注扶持重點產業，還要進一步推進鋰電、科創、數位經濟、中醫藥等行業基金的設立。

廣東│深圳 2025年超充站將達300座

深圳近日正式啟動建設「超充之城」，超充的最大輸出功率可達600千瓦，最快能以「一秒一公里」的速度充電。預計到2025年，深圳超充站將達到300座，和加油站的數量相當。到2035年，超充站將達2千座以上，實現有路的地方就有充電點。

上海│出口集裝箱市場 航線運價走勢分化

上海航運交易所公布最新出口集裝箱運輸市場單周報告。上周截至6月30日，上海出口集裝箱綜合運價指數為953.6點，較上期上漲3.2％。不同航線因各自供需不同，走勢出現分化，其中歐洲航線運輸需求缺乏增長動力，運價繼續下滑。

河北│開展超低能耗建築試點

河北將開展超低能耗建築建設試點示範工作，每個市和雄安新區原則上每年選擇至少兩個超低能耗建築專案進行試點，嚴格執行最新建築節能設計標準，分析相關指標資料，積累建設經驗，為該省全面執行超低能耗建築節能標準奠定基礎。

北京│6月出入境人次再創今年新高

隨著航班數量的快速增長、出入境管理政策優化調整，北京口岸旅客量穩步增長。目前北京口岸日均出入境旅客量已保持在2.9萬人以上，單以6月份的出入境人員量突破88萬，較5月增長25.7％，再創今年單月出入境客流量新高。

香港│陸生鮮蛋奶 可經港珠澳大橋供港

大陸自7月1日起，再開放冷凍及冰鮮肉類、蛋類、奶類和蔬果等全品類生鮮食品，可在每晚9時至翌日早上5時經港珠澳大橋供港。先前這類生鮮食品只能通過深港口岸運往香港，新措施上路後，將可減少生鮮食品運輸時效。

大陸今年出生人口 恐續探底

大陸適婚男女終身不婚不育益增，統計顯示，2019至2022年大陸一孩生育率由0.7降至0.5，國際間公認總和生育率1.5是高度敏感警戒線，若降至1.5以下，即陷入低生育率陷阱。人口專家示警，大陸新生兒總數繼2022年首度跌破千萬後，今年將續降並跌破800萬，且新生人口下降趨勢未來很難改變。