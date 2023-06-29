6/30 China Scan 參與中國A股行情

山東│青島港再添長榮海運新航線

長榮海運新增東南亞航線近日正式掛靠青島港。新航線由長榮海運三艘自有船隻營運，從日本起運，停靠青島港，自青島港離岸後八天就可直達越南海防港。該航線的開通將與其他航線緊密交織，助力青島港加快打造東北亞國際航運樞紐中心。

北京│西城區擴大補貼 發展金融科技機構

西城區持續加大對金融科技機構的支持力度，該區29日發布「金科十條」2.0版本，設立實繳註冊金補助、連續三年的房租補貼、上市資金支持等政策，西城區還將為入駐的金融科技機構提供最高人民幣5千萬元的開辦補貼。

廣東│廣州支持專精特新企業加快上市

廣州將整合產業引導基金、券商服務機構等資源，支援專精特新企業加快上市步伐。目前廣州已有58家專精特新上市企業，還將出資人民幣（下同）50億元設立科技創新母基金，截至今年5月底，其合作機構已投資255個項目、119.3億元。

海南│海口開通往返墨爾本國際航線

29日凌晨，HU483航班順利從海口美蘭國際機場起飛，象徵海口往返墨爾本國際客運航線正式開航。這是今年以來美蘭機場開通的第二條澳洲航線，也是繼雪梨、倫敦航線後開通的第三條洲際航線。

陝西│煤炭價格下跌 拖累工業經濟增長

今年以來大陸煤炭價格一路下跌，身為煤炭能源大省的陝西壓力倍增。據統計，今年前5個月陝西規模以上能源工業增加值年增1.6％，較1～4月份大幅回落1.2個百分點，亦拖累前五月陝西規模以上工業增加值僅增長0.9％，遠低於全大陸水準。

河南│高溫超過40度 應停止露天作業

河南省最新公布高溫天氣下的勞動者權益保障。根據新規，日最高氣溫達到40度以上，當日應當停止露天作業；日最高氣溫達到37度以上、40度以下時，室外露天作業時間累計不得超過6小時，且要按照規定標準發放高溫津貼。

上海│首條跨市地鐵 正式營運

世界人工智能大會7月6日至8日在上海世博中心及世博展覽館舉辦，參展企業數量創歷年之最，並將在浦東張江、徐匯西岸設分會場，同步在閔行等產業集聚區開展同期活動。截至2022年底，浦東全區AI重點企業超過600家，AI相關產業規模逾人民幣1,200億元。